世界盃／比利時晉級16強 延長賽罰球 3：2絕殺塞內加爾

7月1日，比利時隊球員蒂萊曼斯（右二）頭球攻門得分。(新華社)

2026年世界盃 32強淘汰賽再度上演戲劇性戰局，比利時在對陣塞內加爾一役中於比賽尾聲展開反攻，並在延長賽靠著12碼罰球攻入致勝球，終場以3：2逆轉擊敗塞內加爾，晉級16強。比利時在正規時間最後階段2：2追平，延長賽再把握罰球機會攻進關鍵一球，完成這場驚險的大逆轉，也將塞內加爾淘汰出局。

塞內加爾第24分鐘就由迪亞拉（Habib Diarra）攻破球門，上半場踢完取得1：0領先，下半場開始不久，薩爾（Ismaïla Sarr）第51分鐘又破網，讓塞內加爾取得2：0的領先優勢。

比利時在比賽尾聲終於突破球門，且是盧卡庫（Romelu Lukaku）第86分鐘先勁射破網，89分鐘蒂利曼斯又頭錘進球，將比數2：2追平，比賽進入延長賽。

延長賽前30分鐘雙方仍沒進球，比利時盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）在球門前的大好機會踢飛，但補時階段比利時獲得12碼罰球機會，蒂利曼斯順利將球送進右上角，讓比利時以3：2逆轉。

塞內加爾最後幾波攻勢都被瓦解，遺憾出局結果讓好幾名球員直接淚灑球場。

晉級16強後，比利時下一戰對手是美國與波赫之間的勝者，將爭奪8強門票。