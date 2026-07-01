世界盃╱凱恩梅開二度逆轉民主剛果 英格蘭晉級16強

英格蘭隊長凱恩（9號）在打入球隊首球後與隊友貝林漢（10號）慶祝。(美聯社)

美東時間2:06PM

在亞特蘭大球場進行的2026美加墨世界盃 16強淘汰賽中，英格蘭以2比1逆轉擊敗民主剛果。上半場第7分鐘西彭加勁射破門，下半場第75分鐘凱恩頭槌破門扳平比分；第86分鐘，凱恩轉身爆射破門，幫助英格蘭以2比1逆轉民主剛果，順利晉級16強。英格蘭隊下一場將在墨西哥城對陣墨西哥隊，雙方將爭奪一個8強席位。

美東時間1:52PM╱ 凱恩又進一球 2:1領先民主剛果

第86分鐘，英格蘭隊球員凱恩再度進球。英格蘭2：1領先民主剛果。

An absolute THUNDERBOLT from Harry Kane to give England the lead 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lNYlhII74M — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

美東時間1:44PM╱ 英格蘭凱恩頭槌破門 追平民主剛果

下半場第75分鐘，高登送出助攻，凱恩(Harry Kane)頭槌破門。英格蘭1：1扳平。

HARRY KANE TO THE RESCUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



England draws level! pic.twitter.com/S3BpBJzJim — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

美東時間1:08PM╱民主剛果寫歷史 上半場1：0領先英格蘭

世界盃16強淘汰賽，英格蘭7月1日對陣民主剛果。比賽中，西彭加(Brain Cipenga)為民主剛果率先破門，幫助球隊1-0領先英格蘭。

在開場意外落後之後，英格蘭狂攻都被民主剛果門將一一化解，半場英格蘭0比1落後。

民主剛果也寫下隊史重要一頁：他們成為世界盃歷史上第9支在淘汰賽階段取得進球的非洲球隊。本屆世界盃，非洲球隊整體表現強勢，民主剛果也是首次闖入世界盃淘汰賽階段。

DR CONGO STUNS ENGLAND IN THE 7TH MINUTE 🇨🇩



Brian Cipenga makes it 1-0 with a sensational goal and celebration! pic.twitter.com/7g4yphNYK4 — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026