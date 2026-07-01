我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／最高院震撼收官：出生公民權確認等裁決一次看

世界盃╱凱恩梅開二度逆轉民主剛果 英格蘭晉級16強

世界盃╱凱恩梅開二度逆轉民主剛果 英格蘭晉級16強

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英格蘭隊長凱恩（9號）在打入球隊首球後與隊友貝林漢（10號）慶祝。(美聯社)
英格蘭隊長凱恩（9號）在打入球隊首球後與隊友貝林漢（10號）慶祝。(美聯社)

美東時間2:06PM

在亞特蘭大球場進行的2026美加墨世界盃16強淘汰賽中，英格蘭以2比1逆轉擊敗民主剛果。上半場第7分鐘西彭加勁射破門，下半場第75分鐘凱恩頭槌破門扳平比分；第86分鐘，凱恩轉身爆射破門，幫助英格蘭以2比1逆轉民主剛果，順利晉級16強。英格蘭隊下一場將在墨西哥城對陣墨西哥隊，雙方將爭奪一個8強席位。

美東時間1:52PM╱ 凱恩又進一球 2:1領先民主剛果

第86分鐘，英格蘭隊球員凱恩再度進球。英格蘭2：1領先民主剛果。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間1:44PM╱ 英格蘭凱恩頭槌破門 追平民主剛果

下半場第75分鐘，高登送出助攻，凱恩(Harry Kane)頭槌破門。英格蘭1：1扳平。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間1:08PM╱民主剛果寫歷史 上半場1：0領先英格蘭

世界盃16強淘汰賽，英格蘭7月1日對陣民主剛果。比賽中，西彭加(Brain Cipenga)為民主剛果率先破門，幫助球隊1-0領先英格蘭。

在開場意外落後之後，英格蘭狂攻都被民主剛果門將一一化解，半場英格蘭0比1落後。

民主剛果也寫下隊史重要一頁：他們成為世界盃歷史上第9支在淘汰賽階段取得進球的非洲球隊。本屆世界盃，非洲球隊整體表現強勢，民主剛果也是首次闖入世界盃淘汰賽階段。

▲ 影片來源：X＠FOXSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

英格蘭球星凱恩(Harry Kane)。(美聯社) 美國聯合通訊社
英格蘭球星凱恩(Harry Kane)。(美聯社) 美國聯合通訊社

世界盃

上一則

NBA／詹皇離隊後首補強 湖人1.3億挖角爵士長人凱斯勒

下一則

世界盃╱「汗都沒出」的哈蘭德 怎麼就決定了比賽？

延伸閱讀

世界盃1日看點／英格蘭勝率至少8成 可贏民主剛果1~2球

世界盃1日看點／英格蘭勝率至少8成 可贏民主剛果1~2球
世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強
世界盃／凱恩3屆累積11球 獨居英格蘭賽史進球王

世界盃／凱恩3屆累積11球 獨居英格蘭賽史進球王
世界盃／英格蘭2：0擊敗巴拿馬 L組第一晉級32強

世界盃／英格蘭2：0擊敗巴拿馬 L組第一晉級32強

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（美聯社）

比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德7款柏金包價值30萬美元

2026-06-26 16:12

超人氣

更多 >
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃