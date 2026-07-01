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厄瓜多世界盃32強止步 總教練貝卡塞斯請辭

中央社墨西哥市1日綜合外電報導
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厄瓜多總教練貝卡塞斯（Sebastián Beccacece）29日在墨西哥舉行...
厄瓜多總教練貝卡塞斯（Sebastián Beccacece）29日在墨西哥舉行的記者會上發表談話。(歐新社)

厄瓜多30日在世界盃足球賽32強遭淘汰後，總教練貝卡塞斯（Sebastián Beccacece）請辭總教練職務。

美聯社報導，厄瓜多以0比2敗給地主墨西哥後，這名45歲的阿根廷籍教練證實了這項消息。

貝卡塞斯說：「我的合約隨著世界盃結束而到期，對我們來說，我們現在要離開了。我相信休息室裡充滿兄弟情誼，我會帶著這些球員、這群戰士，也就是厄瓜多國家隊帶給我的愛、尊重、投入和敬佩離開。」

貝卡塞斯執掌厄瓜多兵符2年，帶領第5度參加世界盃的厄瓜多闖進淘汰賽，這也只是厄瓜多隊史第2次晉級淘汰賽。先前他們在分組賽擊敗4度奪冠的德國隊，拿下值得紀念的一勝。

賽後，貝卡塞斯從球場直奔並爬上看台，擁抱妻子和其他親友，周圍身穿黃色球衣的球迷拍著他的背，球場內數以萬計的球迷也歡呼跳躍。

貝卡塞斯說：「當我們啟程時，外界並不看好我們，對我們能走到這裡也沒甚麼期待。但我們做到了，也超越了原本的預期。」「但我們無法再更進一步。」

貝卡塞斯說：「我們建立了美好的傳承，這一路走來我們始終保持尊嚴、誠信與透明。」「我們到今天已經完成階段性任務，現在教練團必須尋找不同的道路。」

精華 FAQ

  • 厄瓜多在30日的比賽中以0比2敗給地主墨西哥，因而於世界盃32強遭到淘汰，未能繼續挺進下一輪賽事。

  • 貝卡塞斯表示，自己的合約隨世界盃結束而到期，因此在球隊出局後選擇離任，並稱教練團接下來必須尋找不同道路。

  • 他執教兩年，帶領厄瓜多第五度參加世界盃並闖進淘汰賽，這是隊史第二次達成；期間還擊敗四度奪冠的德國，表現亮眼。

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