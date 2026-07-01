世界盃／主場打破淘汰賽魔咒 墨西哥主帥：40年沒見過如此狂熱
2026年世界盃32強淘汰賽，東道主墨西哥6月30日在主場阿茲特克體育場，以2：0完封厄瓜多，挺進下一輪，這不僅是墨西哥自1986年以來、暌違40年的首場世足賽淘汰賽勝利，更一舉粉碎過去連續7屆止步淘汰賽第一輪的悲情宿命。墨西哥主帥阿吉雷（Javier Aguirre）眼眶泛紅，將這場史詩級的勝利歸功於看台上強大的「第12人」。
「我已經差不多40年沒見過阿茲特克球場展現這樣的狂熱了。」阿吉雷在賽後記者會上動容地表示。這座能容納數萬人的傳奇球場，在開賽前雖遭遇閃電襲擊而被迫延遲一小時，卻絲毫未冷卻墨西哥球迷的激情，開賽後排山倒海的助威聲瞬間吞噬了厄瓜多。墨西哥全隊也在這股能量加持下，在上半場短短9分鐘內，靠著基尼奧內斯（Julian Quinones）與希門尼斯（Raul Jimenez）的連續閃擊，奠定勝基。
對於曾以球員身分參與過16強淘汰賽、卻遺憾抱西歸國的阿吉雷而言，這場勝利更像是與自己青春的絕美和解。他坦言，「這場勝利對我個人意義重大。過去，我也是那些無法帶領球隊闖進『第五場比賽（8強）』的球員之一，那種痛楚至今仍深留心中。」
阿吉雷直言，過去墨西哥總能在小組賽踢出精采表現，卻往往在淘汰賽因關鍵失誤而功虧一簣，「但6月30日球迷給我們很大的鼓舞，這是一座壯麗的球場，更是屬於全墨西哥人的輝煌之夜。」
綜觀整場比賽，墨西哥展現了極高的戰術執行力。阿吉雷在講評球隊表現時，語氣中滿是驕傲與嚴謹的教頭風範，「我們上半場的表現，已經非常接近我們一直在追求的『完美境界』。而到了下半場，面對對手大幅度調整陣容後施加的巨大壓力，我們成功守住了陣線，並及時做出戰術修正。」
墨西哥在主場以二比零擊敗厄瓜多，順利晉級下一輪。這不僅是他們自一九八六年以來的首場世界盃淘汰賽勝利，也終結了連續七屆止步首輪的失落紀錄。 阿吉雷表示自己近四十年沒見過阿茲特克球場如此狂熱，並將勝利歸功於球迷形成的第十二人力量。他認為這股氣勢讓全隊充滿能量，也成為比賽關鍵。 墨西哥上半場在九分鐘內由基尼奧內斯與希門尼斯連續進球奠定勝基，下半場則在對手調整後穩住防線，並及時修正戰術，展現高水準執行力。
精華 FAQ
墨西哥在主場以二比零擊敗厄瓜多，順利晉級下一輪。這不僅是他們自一九八六年以來的首場世界盃淘汰賽勝利，也終結了連續七屆止步首輪的失落紀錄。
阿吉雷表示自己近四十年沒見過阿茲特克球場如此狂熱，並將勝利歸功於球迷形成的第十二人力量。他認為這股氣勢讓全隊充滿能量，也成為比賽關鍵。
墨西哥上半場在九分鐘內由基尼奧內斯與希門尼斯連續進球奠定勝基，下半場則在對手調整後穩住防線，並及時修正戰術，展現高水準執行力。
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