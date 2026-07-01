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世界盃／4戰全勝零失分 墨西哥2：0淘汰厄瓜多 晉級16強

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墨西哥2：0厄瓜多，晉級世界盃16強。（新華社）
墨西哥2：0厄瓜多，晉級世界盃16強。（新華社）

2026年世界盃足球賽，地主墨西哥6月30日在阿茲特克球場（Estadio Azteca）以2：0擊敗厄瓜多，順利挺進16強。墨西哥靠著基尼奧內斯（Julian Quinones）與希門尼斯（Raul Jimenez）上半場各進一球奠定勝基，下半場穩守優勢，最終輕鬆收下勝利。

墨西哥開賽後即掌控比賽節奏，上半場攻勢凌厲，基尼奧內斯率先破門，隨後希門尼斯在約30分鐘時再下一城，幫助球隊取得2：0領先。

易邊後，墨西哥持續穩定控制戰局，未給厄瓜多太多反撲機會，將兩球優勢保持到終場，成功取得16強門票。

比賽尾聲再添插曲，厄瓜多後衛因卡皮耶（Piero Hincapie）在傷停補時階段與對手發生衝突時，以手遮住嘴巴，被主裁判直接出示紅牌驅逐出場。

本場比賽原訂開踢時間因當地雷暴天候影響，國際足總（FIFA）將開球時間延後1小時。

墨西哥在本屆賽事至今維持4戰全勝，並且1球未失；晉級16強後，下一戰對手將會是英格蘭與剛果之間的勝者。

世界新聞網製圖
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