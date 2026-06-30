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世界盃／淘汰賽點球大戰頻傳 美國隊長：這需要極大勇氣

記者劉肇育／即時報導
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普利西奇指出，美國陣中有高達13名球員曾參與過2022年卡達世足賽，這份經歷將成...
普利西奇指出，美國陣中有高達13名球員曾參與過2022年卡達世足賽，這份經歷將成為球隊在淘汰賽走得更遠的資產。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

世足淘汰賽點球大戰頻繁上演，普利西奇強調主罰需要勇氣，也看好美國憑藉卡達世界盃經驗與完整備戰，在對波赫的生死戰中走得更遠。

2026年世界盃足球賽足球賽進入高張力的淘汰賽階段，在32強昨天三場賽事中，就有兩場比賽一路糾纏至殘酷的PK大戰才分出勝負，這也讓點球對決成為各隊無法迴避的課題。美國當家球星普利西奇（Christian Pulisic）在備戰與波赫的生死戰前坦言，站上點球點需要極大的勇氣，但他也強調，擁有豐富大賽經驗的美國已經做好「戰到最後一刻」的心理準備。

隨著世足賽賽事步入一戰定生死的階段，如何頂住滿場壓力罰進點球，成為決定球隊命運的關鍵。普利西奇談到昨天的兩場點球大戰時表示，這是一項極其艱難的任務，「現在守門員的防守技術一年比一年好。要走上去主罰，真的需要很大的勇氣，這絕對不容易，每個人都有自己最習慣與自信的方式。」

雖然PK大戰充滿未知的心理博弈，但普利西奇對陣中隊友充滿信心。他指出，美國陣中有高達13名球員曾參與過2022年卡達世足賽，這份經歷將成為球隊在淘汰賽走得更遠的資產，普利西奇信心十足地說：「這是一支勇敢的球隊，我們已經為這個關鍵時刻做好了準備。上屆的經驗能讓我們保持更清晰的思維，迎接更艱難的挑戰。」

除了關注整體戰局，外界也相當關心普利西奇的傷勢復原進度。先前受到左小腿傷勢困擾的他，不僅缺席了小組賽次輪與澳洲之戰，對陣土耳其也僅替補上陣32分鐘。不過他帶來了好消息，透露自己整體感覺非常好，並向教練團與球迷喊話，不論明天的比賽拉鋸多長，他都有信心能「全場走透透」，帶領美國衝擊16強門票。

精華 FAQ

  • 他認為點球對決極其艱難，守門員技術愈來愈好，站上罰球點必須具備很大勇氣。他也表示，每名球員都有自己最習慣且最有信心的主罰方式。

  • 普利西奇強調，美國陣中有十三名球員參與過2022年卡達世界盃，這些大賽經驗能幫助球隊在高壓淘汰賽保持清晰思維，提升應對關鍵時刻的能力。

  • 他先前受左小腿傷勢影響，曾缺席一場小組賽，另有一場僅替補上陣三十二分鐘。不過他表示目前感覺非常好，已準備好全場出戰，協助球隊爭取十六強資格。

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