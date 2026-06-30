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世界盃／挪威16強對決巴西 自家球星哈蘭德看衰：希望渺茫

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挪威擊敗象牙海岸挺進16強，哈蘭德戴上維京牛角帽。（美聯社）
挪威擊敗象牙海岸挺進16強，哈蘭德戴上維京牛角帽。（美聯社）

挪威隊6月30日在世界盃32強賽靠著哈蘭德（Erling Haaland）終場前的致勝球，以2：1力克象牙海岸，隊史首度闖進16強。不過，下一戰將遭遇五屆世界冠軍巴西，陣中王牌哈蘭德坦言，挪威晉級機會「非常渺茫」。

挪威下一戰將於7月5日迎戰巴西，爭奪16強門票。儘管哈蘭德已在本屆世界盃攻進5球，但談到對戰巴西的前景時，他顯得相當保守。

哈蘭德接受ESPN訪問時表示：「（晉級機會）非常渺茫。」

事實上，哈蘭德在小組賽對法國前也曾做出悲觀預測，當時他表示：「他們很可能會擊敗我們，並且成為世界冠軍。」結果法國確實以4：1擊敗挪威。

不過，對於即將在世界盃舞台首度與巴西交手，哈蘭德仍難掩興奮之情。

他說：「這太瘋狂了，我不敢相信自己即將在世界盃對上巴西。我覺得這就像開玩笑一樣，真的太不可思議了。這是我們旅程中的另一個里程碑，我非常期待。」

挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）則對子弟兵讚譽有加，直言哈蘭德就是當今世界最佳射手，沒有任何球員能夠取代他。

索爾巴肯表示：「他是全世界最偉大的射手，這點毫無疑問。今天他參與進攻的次數不多，但上半場就創造了一次絕佳機會，最後又攻進致勝球。他是一名超乎尋常的球員。」

他說：「當球隊擁有像哈蘭德這樣的球員時，他能帶來冷靜與沉著，這對整支球隊都是巨大的幫助。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 挪威在32強賽靠著哈蘭德終場前的致勝球，以2比1擊敗象牙海岸，隊史首次闖進世界盃16強，順利取得對決巴西的資格。

  • 哈蘭德接受訪問時坦言，挪威對上五屆世界冠軍巴西的晉級機會「非常渺茫」，但他同時也表示，能在世界盃首度碰頭讓他非常期待。

  • 索爾巴肯稱哈蘭德是全世界最偉大的射手，沒有任何球員能取代他。即使參與進攻不多，他仍能創造機會並把握致勝時刻，穩定全隊心態。

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