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世界盃／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

記者劉肇育／即時報導
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現年25歲的曼城前鋒哈蘭德，本屆世界盃賽事狀況熱得發燙。(美聯社)
現年25歲的曼城前鋒哈蘭德，本屆世界盃賽事狀況熱得發燙。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈蘭德於世足32強賽後段建功，助挪威2比1擊敗象牙海岸。
  • 重點二：挪威隊史首度在世界盃淘汰賽贏球，順利晉級16強挑戰巴西。
  • 重點三：哈蘭德近13場國家隊正式賽狂進25球，被讚為最偉大得分機器。

2026年世界盃足球賽黑馬挪威今天在32強賽於達拉斯迎戰非洲勁旅象牙海岸，靠著當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在比賽後段的關鍵進球，最終以2：1力克對手，不僅鎖定一張前進16強對決「五星軍團」巴西的門票，更寫下挪威隊史在世足賽淘汰賽階段的首場勝仗。

現年25歲的曼城前鋒哈蘭德，本屆賽事狀況熱得發燙，此役進球後，他在至今的3場比賽中已狂轟5球，在世足射手榜上僅以1球之差落後阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。更驚人的是，這顆進球讓哈蘭德自2024年10月以來，代表挪威出戰正式比賽的「連續進球紀錄」繼續延伸，繳出13場比賽狂飆25球的恐怖數據。

「毫無疑問，他就是世界上最偉大的得分機器，我絕不會用他交換任何人。」挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）賽後毫不掩飾對愛將的讚賞。他指出，哈蘭德全場雖然觸球機會不算多，但只要給他一絲空間，就能展現「外星人」般的宰制力。

索爾巴肯特別強調哈蘭德常被外界忽視的隱形貢獻，「大家都看他進球，但他在前場的護球與策應能力被嚴重低估，今天他甚至沒有掉過任何一次球。他的存在為球隊注入了冷靜與沉著的安定感。」

挪威在世足賽殿堂挺進淘汰賽並奪勝，已是載入史冊的一天，儘管16強即將碰上奪冠熱門巴西，且挪威在歷史對戰上擁有4戰不敗的心理優勢，但索爾巴肯強調此時只想享受當下，「歷史定位留給歷史學家去評斷。這是挪威第一次贏下淘汰賽，我們只想先好好沉浸在這場勝利中，巴西的事，明天再說。」

精華 FAQ

  • 哈蘭德在比賽後段攻入關鍵進球，幫助挪威以2比1擊敗象牙海岸，不僅取得晉級16強的門票，也寫下隊史在世界盃淘汰賽階段的首場勝仗。

  • 他自2024年10月以來代表挪威出戰正式比賽，已連續13場都有進球，合計狂轟25球。本屆世界盃三場比賽也已進帳5球，火力相當恐怖。

  • 索爾巴肯直言哈蘭德是世界上最偉大的得分機器，認為沒有人值得用他交換。他也強調哈蘭德不只會進球，護球與策應同樣重要，帶給球隊穩定感。

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