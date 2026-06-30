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世界盃／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉16強 將戰加拿大

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世界盃／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉16強 將戰加拿大

記者劉肇育／即時報導
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摩洛哥門將布努（右）。 (路透)
摩洛哥門將布努（右）。 (路透)

世界盃32強淘汰賽29日上演三場激戰，其中壓軸登場的摩洛哥與荷蘭之戰，雙方整場比賽打出一場高強度的肉搏戰，甚至荷蘭范海克（Jan Paul Van Hecke）還一度遭釘鞋劃傷血流如注。而日前遭遇喪子之痛的荷蘭哈克波（Cody Gakpo），則是在第72分鐘射門破網打破僵局，但摩洛哥也在傷停補時階段追平，甚至在比賽進入PK大戰後以3：2險勝，晉級到16強。

上屆挺進到8強賽的荷蘭，今年小組賽表現搶眼，在3場賽事中拿下2勝1和且共計踢進10球，其中哈克波在與瑞典之戰更是「梅開二度」，成為球隊以5：1大勝的關鍵。不過在小組賽結束後，哈克波卻收到令人心碎的噩耗，她與女友諾亞（Noa van der Bij）的第二個孩子胎死腹中，但面臨巨大打擊，身為荷蘭攻擊核心的加克波仍決定留隊奮戰。

而32強淘汰賽，荷蘭與摩洛哥也打出一場高強度的肉搏戰，雙方在上半場的碰撞畫面就遠比射門要來得更多，也導致兩隊在上半場踢完都未能攻破對方球員，甚至在比賽第38分鐘時，荷蘭後衛范海克還在爭球時遭到起跳落地的對手釘鞋劃傷頭部，一度血流如注。

下半場兩隊已經上演防守激戰，不過比賽第72分鐘荷蘭率先突破僵局，在下半場控球率不及3成的情況下，荷蘭門將開球長傳後，經過中場擺渡後球瞬間來到前場，加克波在球門前接獲隊友助攻起腳射門破網，為荷蘭先馳得球。進球後加波克沒有太多慶祝，而是直接跪倒在場地上痛哭失聲，荷蘭球員也一擁而上將他團團圍住，並一一與他擁抱致意。而這一顆進球也是加克波在世界盃生涯的第6顆進球，與羅本（Arjen Robben）等名將並列隊史第2名

不過落後的摩洛哥，在傷停補時第1分鐘（第91分鐘），也由194公分的中衛迪奧普（Issa Diop）殺入禁區內起跳頭錘破門，幫助球隊扳平戰局，並將比賽帶入延長賽，也是繼前一場德國與巴拉圭後，今年32強賽的第二場延長賽。

延長賽第96分鐘，摩洛哥拉希米（Soufiane Rahimi）在晃開荷蘭後衛後，與荷蘭門將費布呂亨（Bart Verbruggen）形成一對一局面，不過射門卻遭到費布呂亨精彩撲救，錯失得分良機。延長賽傷停補時，則是摩洛哥賽巴里（Ismael Saibari）眼角爆血，兩軍最終也以1：1進入PK大戰。

PK大戰兩隊也形成戲劇化局面，摩洛哥艾諾維（Neil El Aynaoui）雖然率先踢中門樑，但荷蘭海特勒伊達（Lutsharel Geertruida）也踢中門柱，而摩洛哥拉希米（Soufiane Rahimi）點球雖然被荷蘭門將費布呂亨擋下，但費布呂亨後腳卻不慎將球勾入球門，讓摩洛哥追平。

雙方也一路戰平到第五點，荷蘭薩馬維爾（Crysencio Summerville）射門遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）擋下後，負傷上陣的賽巴里也穩穩踢進最後一球，幫助摩洛哥以3：2險勝，晉級到16強賽，並將遭遇主辦國之一的加拿大。

精華 FAQ

  • 雙方正規時間與延長賽踢成1比1，最後進入PK大戰。摩洛哥在點球戰以3比2勝出，驚險淘汰荷蘭，成功闖進16強。

  • 荷蘭由加克波在第72分鐘先開紀錄，他進球後情緒激動跪地痛哭。只是摩洛哥在補時階段追平，讓荷蘭的領先優勢化為烏有。

  • 摩洛哥在PK大戰擊敗荷蘭後，順利晉級世界盃16強。接下來他們將迎戰主辦國之一的加拿大，持續挑戰更高名次。

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