我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉16強 將戰加拿大

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

世界盃／32強「球給亞馬爾」 西班牙後衛：一對一交給他

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬爾。 （歐新社）
亞馬爾。 （歐新社）

世界盃奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙，將在32強賽遭遇奧地利，西班牙右後衛略倫特（Marcos Llorente）受訪時直言，全隊目前的戰術核心非常明確，就是用盡方法把球送到明星邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）腳下。

今年小組賽以2勝1和成績晉級32強的西班牙，日前結束在田納西州查塔努加的集訓，隨即開拔前往洛杉磯，準備在SoFi體育場迎接淘汰賽的首場硬仗。談到如何釋放這位天才小將的進攻破壞力，略倫特透露，彼此的默契正在一分一秒累積，「亞馬爾是那種不需要太多幫忙的球員，有時候隊友上去接應反而會弄巧成拙。最棒的策略就是把球給他，其他人留在後面，幫他拉開空間、創造一對一的單打機會，而不是把防守球員帶到他的區域。」

亞馬爾在小組賽期間因傷勢初癒、仍在尋找比賽節奏，對陣維德角僅替補上陣19分鐘，隨後在對沙烏地阿拉伯時先發半場並攻入一球，而對陣烏拉圭時則是打滿76分鐘。略倫特強調，像亞馬爾這樣能改變比賽勝負的球員，隊友必須在場上學會「閱讀」他的需求，不論是透過影片分析還是即時溝通，都要全力配合他。

此外，陣中另一主力威廉斯（Nico Williams）遭逢傷退打擊，並在社群痛心形容是「人生最糟糕的一天」。略倫特也特別為隊友打氣，透露威廉斯已重新找回笑容，「不能幫助球隊他內心一定很痛，但這就是職業足球的一部分。如果我們能走得更遠，或許後面階段他還能趕上、再次為球隊挺身而出。」

精華 FAQ

  • 略倫特受訪時明言，西班牙目前最明確的進攻核心就是亞馬爾。球隊要盡量把球送到他腳下，並透過隊友站位與跑動，替他製造更有利的單打機會。

  • 他認為最好的做法不是多人包夾或過度接應，而是讓其他球員留在後方，拉開防線空間，讓亞馬爾在邊路獲得一對一對位，直接發揮突破與創造力。

  • 威廉斯因傷缺陣一度情緒低落，甚至形容是人生最糟的一天，但略倫特表示他已慢慢找回笑容。若西班牙能走得更遠，不排除他後段重新回到陣中。

世界盃

上一則

世界盃／巴拉圭擊敗德國晉級16強 總統宣布全國放假1天慶祝

下一則

世界盃／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉16強 將戰加拿大

延伸閱讀

世界盃21日看點／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色

世界盃21日看點／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色
世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打
世足賽／上一屆還在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想

世足賽／上一屆還在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想
世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發

世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」