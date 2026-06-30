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世界盃／追趕梅西的車尾燈 姆巴佩、哈蘭德今拚進球數

記者藍宗標／綜合報導
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法國隊的姆巴佩30日領軍對陣瑞典。(路透)
法國隊的姆巴佩30日領軍對陣瑞典。(路透)

金靴獎熱門人選，法國隊的姆巴佩(Kylian Mbappe)、挪威的哈蘭德(Erling Haaland)，均將於30日(周二)在32強出賽，分別在新澤西球場對陣瑞典、在德州達拉斯球場出戰象牙海岸；兩人的最大目標當然是領軍擊敗對手，順利搶下16強門票。法國在小組賽三連勝狂攻十球，和荷蘭、德國並列領先，除了核心人物姆巴佩，還擁有令人膽寒的進攻深度。

小組賽結束時，至少踢進四球者，僅有五名球員，阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)六球在進球榜領先，姆巴佩和隊友登貝萊(Ousmane Dembélé)、哈蘭德、巴西好手維尼修斯(Vinícius Júnior)都是四球；姆巴佩30日將繼續追逐「史上進球王」的寶座。姆巴佩在歷屆世足賽累積16球，還落後排名第一的梅西三球。

本屆賽事結束後，法國總教練德尚將離開國家隊，最大目標當然是奪下隊史第三座冠軍，全隊在小組賽輕鬆擊敗塞內加爾、伊拉克和挪威；反觀瑞典積分只拿到四分驚險突圍，面對法國強大鋒線，防守能力讓球迷擔憂。

挪威暌違28年重返世足賽，32強賽對決象牙海岸。中鋒哈蘭德最近受訪時坦言，球隊自1998年以來首次獲得參賽權，這種壓力實在太大，本屆賽事開踢後，能夠取得任何成績都算是「額外紅利」。

挪威的哈蘭德30日領軍出戰象牙海岸。(路透)
挪威的哈蘭德30日領軍出戰象牙海岸。(路透)

精華 FAQ

  • 姆巴佩將在新澤西球場對陣瑞典，哈蘭德則在德州達拉斯球場出戰象牙海岸。兩人同日登場，除了爭取勝利，也希望延續個人進球表現。

  • 阿根廷球星梅西以六球暫居進球榜領先，姆巴佩、哈蘭德等人則都是四球。姆巴佩在歷屆世足賽累積十六球，仍落後梅西三球。

  • 法國小組賽三連勝、狂攻十球，整體戰力強勢，德尚也將在賽後離隊；挪威則是睽違二十八年重返世足，哈蘭德坦言壓力很大，能有成績都算額外紅利。

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