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世界盃／PK大戰擋下德國兩球 巴拉圭門將曝關鍵原因

記者曾思儒／即時報導
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門將吉爾神勇表現，讓巴拉圭驚喜挺進16強。(美聯社)
門將吉爾神勇表現，讓巴拉圭驚喜挺進16強。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴拉圭在門將吉爾連續撲救下，經正規賽、延長賽與PK大戰激戰後，以4比3爆冷淘汰德國，挺進世界盃16強。

巴拉圭32強淘汰賽爆出大冷門，在門將吉爾（Orlando Gill）神勇表現下，巴拉圭和德國正規賽1：1戰平，加上延長賽關鍵VAR判決取消德國的進球，讓巴拉圭在PK大戰把握住機會，吉爾擋下關鍵兩球，讓巴拉圭以4：3淘汰4屆冠軍德國，驚喜挺進16強。

德國今天控球率高達6成，21次射門、6次射正也遠遠優於巴拉圭，但只有哈弗茨（Kai Havertz）下半場攻破球門，其他都被吉爾撲下。

延長賽第102分鐘，德國開出角球，塔赫（Jonathan Tah）門前頭錘破網，但經VAR檢視，裁判認定德國對犯規在先，這記關鍵進球取消；PK大戰中吉爾第一點又擋下哈弗茨操刀，

第四點德國沃爾特馬德（Nick Woltemade）又被吉爾撲下，儘管5點踢完兩隊又3：3戰平，但德國第六點塔赫直接踢飛，讓巴拉圭卡納萊（José Canale）破網終結比賽。

成為晉級大功臣，吉爾說：「這是不可思議的感覺，這是場很艱苦的比賽，有時他們從各個角度向我們發起進攻，但我們還是頂住了。」他透露有針對每個球員、每個面向和細節都做了分析，多虧如此讓自己在PK大賽能擋下德國兩球，「我們淘汰了世界冠軍，這場勝利是屬於所有巴拉圭人。」

爆冷晉級晉級世界盃足球賽16強的巴拉圭，下戰將碰冠軍大熱門法國和瑞典間的勝隊。

精華 FAQ

  • 巴拉圭先在正規賽與德國踢成1比1，延長賽又靠VAR取消德國進球，最後在PK大戰由吉爾擋下兩球，並由卡納萊踢進致勝點球，完成4比3逆轉晉級。

  • 吉爾在PK大戰第一點就擋下哈弗茨的射門，第四點再撲掉沃爾特馬德的點球，讓巴拉圭保住勝機，成為球隊能夠爆冷晉級的最大功臣。

  • 巴拉圭成功晉級世界盃16強後，下一戰將迎戰法國與瑞典之間的勝方。這場比賽將決定他們能否延續黑馬氣勢，繼續挑戰更強對手。

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