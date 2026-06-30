世界盃／替補球員屢絕殺 補時致勝的奧妙
加拿大28日在補時階段進球絕殺南非，「天時地利人和」優勢是最重要因素，且下半場80分鐘以後、傷停時間進球率是最高的，傷停補時成為決定比賽勝負終點的關鍵，也是「第二個下半場」。
根據統計，高度進球是在88分鐘後，補時為落後球隊提供寶貴逆轉完全合法的時間，像小組賽迦納補時絕殺巴拿馬就是一例，補時階段雙方往往更加謹慎，也容易出現戲劇化變局。
過去補時通常3到4分鐘，國際足球總會推動精準補時後，時間普遍延伸到6分鐘以上，成為高頻率絕殺區間。補時完全是主審裁判來決定，評估時間包括換人、傷病和看VAR，本屆世界盃增加上下半場3分鐘的喝水時間，這也要考量進去。
在零比零的狀況下，地主一定占優勢，地主球迷吶喊過程會讓客隊有恐懼感，出力上也會出一點狀況，加拿大主場優勢就在這。
現在足球可以換五個人，替補球員有足夠的體力發動致命一擊，這場比賽就可以發現，攻進致勝球的尤斯塔基奧替補上陣，體力、狀況、速度都是最好，心態若能調整好就不得了。
總體來說，傷停補時是打破平衡的催化劑，控球率和選手接觸球的比率成為量化勝負和戰略選擇的指標。
（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子FC俱樂部亞洲顧問）
因為補時通常是雙方最保守、體力消耗也最大的階段，落後球隊仍有合法時間反攻，容易出現戲劇化逆轉與絕殺。 精準補時讓原本三到四分鐘的補時普遍拉長到六分鐘以上，並把換人、傷病、VAR與喝水時間都計入，提升進球機會。 因為五換人制度讓替補球員保有較佳體力與速度，若再加上良好心態，往往能在對手疲憊時發動致命一擊，決定勝負。
精華 FAQ
因為補時通常是雙方最保守、體力消耗也最大的階段，落後球隊仍有合法時間反攻，容易出現戲劇化逆轉與絕殺。
精準補時讓原本三到四分鐘的補時普遍拉長到六分鐘以上，並把換人、傷病、VAR與喝水時間都計入，提升進球機會。
因為五換人制度讓替補球員保有較佳體力與速度，若再加上良好心態，往往能在對手疲憊時發動致命一擊，決定勝負。
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