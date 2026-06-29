世界盃／下半場逆轉日本 巴西卡塞米羅：冷靜是關鍵

巴西隊驚險以2：1絕殺日本。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西在先失球情況下靠下半場逆轉日本，卡塞米羅強調冷靜與耐心是致勝關鍵，並晉級2026世界盃16強，但兩名中場球員傷勢仍待確認。

上半場陷入1球落後，5屆冠軍巴西隊靠下半場卡塞米羅（Casemiro）追平進球，補時階段馬丁內利（Gabriel Martinelli）關鍵破門，驚險以2：1絕殺日本。卡塞米羅表示，逆轉關鍵是球隊保持「冷靜」，才能挺進下一關。

「這場勝利的關鍵是我們保持冷靜和耐心，不斷地給對手施加壓力，迫使他們採用低位防守。」卡塞米羅強調，最重要的是相信只要保持冷靜，總能找到得分的機會，「我們奮戰整場，控球率也很高，所以我們知道肯定能創造出機會。」

卡塞米羅讚日本防守嚴密，不過球隊下半場表現出色，成為勝家，「我很開心，這麼多人為此慶祝，我很自豪我們要繼續前進。」

2026年世界盃 足球賽巴西驚險晉級16強，下戰對手將是挪威和象牙海岸間的勝隊，卡塞米羅說：「我們很期待16強，但現在我們要先休息，思考還有4場要打。」

攻進致勝球的馬丁內利，不過是25場代表巴西的第4顆進球，他說：「看到巴西人民那麼開心我們晉級，我內心的喜悅無法用言語表達。」

不過巴西奪勝卻有隱憂，卡塞米羅和中場帕奎塔（Lucas Paquetá）今天都因傷提前下場，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，兩人狀態都要等到明天才能進一步確認。