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世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

記者曾思儒／即時報導
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德國隊遭淘汰。（路透）
德國隊遭淘汰。（路透）

4屆冠軍德國32強淘汰賽首戰就遭遇苦戰，29日和巴拉圭的對決先被進球，雖在下半場追平但正規賽事1：1沒能分出勝負，兩隊打入本屆美加墨世界盃第一場延長賽又出現關鍵判決；最終巴拉圭在PK大戰4：3爆冷擊敗德國，晉級最終16強。

巴拉圭打破了德國世界盃點球大戰全勝的歷史，德國隊連續三屆世界盃無緣16強。

巴拉圭FIFA排名34遠不及目前排名12的德國，小組賽各項攻擊數據也不及德國，但今天巴拉圭第42分鐘由恩西索（Julio Enciso）頭錘率先破網，上半場取得1：0領先。

德國下半場終於找到破門機會，維爾茨（Florian Wirtz）的長傳找到宛如背後長眼睛的隊友哈弗茨（Kai Havertz），哈弗茨背對球門下頭錘進球，讓德國戲劇性追平比分。

接續雙方都再沒進球，比賽進入本屆首次的延長賽。

延長賽第102分鐘，德國開出角球，塔赫（Jonathan Tah）門前頭錘破網，但經VAR檢視，裁判認定德國對巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）犯規在先，這記關鍵進球被取消。

德國繼續攻門，多次角球創造門前頭錘機會都被吉爾撲下，比賽進入本屆第一場PK大戰。

德國先登場，第一點由哈弗茨操刀，他門前小碎步沒騙到吉爾，第一球就被擋下。荷蘭第一點毛里西奧（Maurício）率先突破德國40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）。

第二點雙方都由隊長上陣，德國隊長基米西（Joshua Kimmich）和巴拉圭隊長戈麥斯（Gustavo Gómez）都順利進球；第三點德國穆夏拉（Jamal Musiala）和巴拉圭加拉扎（Matias Galarza）也都進球。

第四點德國沃爾特馬德（Nick Woltemade）又被吉爾噗下，不過巴拉圭的薩納夫里亞（Antonio Sanabria）踢偏，錯過第一個結束比賽的機會。

第五點德國阿米里（Nadiem Amiri）順利踢進，最後機會巴布埃納（Fabián Balbuena）又被諾伊爾撲下，雙方3：3又戰平，繼續延長。

德國第六點塔赫直接踢飛，巴拉圭卡納萊（José Canale）沒再錯失機會，讓巴拉圭淘汰掉德國。

爆冷晉級晉級16強的巴拉圭，下戰將碰冠軍大熱門法國和瑞典間的勝隊。

世界新聞網製圖
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