世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
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美東時間2:59PM 更新
下半場傷停補時階段，巴西隊馬丁內利（Gabriel Martinelli）攻進絕殺球！巴西隊在0比1落後的逆境下連趕兩球逆轉。
巴西隊順利晉級世界盃16強，日本隊則再次止步於淘汰賽首輪。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
BRAZIL TAKES THE LEAD LATE IN STOPPAGE TIME 🇧🇷— FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026
Absolutely clutch from Gabriel Martinelli! pic.twitter.com/gdN7ns8tLA
美東時間2:42PM 更新
比賽進行到第56分鐘，巴西發動高空攻勢攻破日本隊大門！加布里埃爾（Gabriel Magalhães）助攻卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網，巴西1：1扳平。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
JAPAN MIRACULOUSLY KEEPS THIS BALL OUT 🇯🇵 pic.twitter.com/mttVynxDck— FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026
美東時間1:56 PM
世界盃32強淘汰賽，巴西於美東時間29日下午1點對陣日本。
上半場巴西雖然掌握控球優勢，但僅能依靠遠射威脅日本大門；比賽第29分鐘，佐野海舟展現個人突破能力，上演單刀帶球「一條龍」遠射破網。
半場比賽結束，巴西以0比1暫時落後日本。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
JAPAN TAKES THE LEAD OVER BRAZIL 🇯🇵— FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026
Kaishu Sano with a beautiful finish pic.twitter.com/fh9ZzUGReU
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