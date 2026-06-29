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世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界新聞網╱即時報導
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巴西卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網。（路透）
巴西卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網。（路透）

美東時間2:59PM 更新

下半場傷停補時階段，巴西隊馬丁內利（Gabriel Martinelli）攻進絕殺球！巴西隊在0比1落後的逆境下連趕兩球逆轉。

巴西隊順利晉級世界盃16強，日本隊則再次止步於淘汰賽首輪。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間2:42PM 更新

比賽進行到第56分鐘，巴西發動高空攻勢攻破日本隊大門！加布里埃爾（Gabriel Magalhães）助攻卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網，巴西1：1扳平。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間1:56 PM

世界盃32強淘汰賽，巴西於美東時間29日下午1點對陣日本。

上半場巴西雖然掌握控球優勢，但僅能依靠遠射威脅日本大門；比賽第29分鐘，佐野海舟展現個人突破能力，上演單刀帶球「一條龍」遠射破網。

半場比賽結束，巴西以0比1暫時落後日本。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

佐野海舟（左）慶祝進球。（美聯社）
佐野海舟（左）慶祝進球。（美聯社）

世界盃

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