世界盃／內馬爾狀態回升 巴西總教練保證「能踢超過15分鐘」
巴西隊與日本隊的美加墨世界盃32強淘汰賽將於29日在休士頓體育場打響。巴西隊主帥安切洛蒂安切洛蒂（Carlo Ancelotti）28日強調，淘汰賽沒有次回合，球隊需要做好一切準備。
日本隊主帥森保一則表示：「我們的目標是奪冠，也許有人會笑，但我是認真的。只有樹立高遠目標，才能一步步靠近。」
安切洛蒂說：「這是單場決勝沒有次回合，全隊將嚴陣以待。我們需要有強大的心態、拼搏的鬥志、清晰的思路，必須為淘汰賽中可能發生的一切做好準備，加時、點球，我們都有預案。日本隊戰術成熟、反擊犀利，我們需要全隊協同。」
他透露，球隊會基本沿用戰勝蘇格蘭隊的首發班底，回歸的內馬爾（Neymar）會根據比賽進程出場。「他狀態回升，肯定能踢超過15分鐘。」
這場比賽將於中午12點開球。當被問及高溫是否會對球隊產生影響時，安切洛蒂說，休士頓體育場有頂棚，問題不大。球員習慣這個時間訓練，早餐放在8點半，相信不會有任何影響。
森保一當日還確認，久保建英左膝傷未愈，將缺席本場比賽，但全隊會放手一搏。「巴西隊是奪冠熱門，我們尊重他們，但我們能書寫新的歷史。」
安切洛蒂認為這是沒有次回合的單場決勝，球隊必須在心態、鬥志與思路上都做好準備，並對加時與點球等可能情況預作安排。 安切洛蒂透露，內馬爾狀態已有回升，會依比賽進程決定上場時間，並明確表示他肯定能踢超過15分鐘，顯示球隊對其復出抱持信心。 森保一確認久保建英左膝傷勢未癒，將缺席這場比賽，但仍強調全隊會放手一搏，雖尊重巴西，也希望挑戰強敵並書寫新的歷史。
精華 FAQ
安切洛蒂認為這是沒有次回合的單場決勝，球隊必須在心態、鬥志與思路上都做好準備，並對加時與點球等可能情況預作安排。
安切洛蒂透露，內馬爾狀態已有回升，會依比賽進程決定上場時間，並明確表示他肯定能踢超過15分鐘，顯示球隊對其復出抱持信心。
森保一確認久保建英左膝傷勢未癒，將缺席這場比賽，但仍強調全隊會放手一搏，雖尊重巴西，也希望挑戰強敵並書寫新的歷史。
上一則