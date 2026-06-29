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世界盃／日本前鋒稱「內馬爾變弱」惹不滿 巴西總頭：不玩心理戰

記者藍宗標／即時報導
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巴西隊總教練（右二）與當家球星內馬爾（右三）24日在場邊交談。（路透）
巴西隊總教練（右二）與當家球星內馬爾（右三）24日在場邊交談。（路透）

巴西明天將在世界盃足球賽32強賽對決日本，兩隊進入最後備戰狀態，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽前表明態度，拒絕玩弄任何心理戰。

日本21歲前鋒鹽貝健人26日表示，巴西和內馬爾（Neymar）都不像過去那麼厲害，印象中只有法國、阿根廷很強；這些言論在巴西被解讀為傲慢，引發該國民眾強烈不滿。

安切洛蒂保持成熟態度，他在記者會上透露：「不會就某位球員的言論發表任何評論，公開談論此事可能導致更危險的舉動，我們不會冒這種風險，不玩心理戰。」

安切洛蒂強調專注比賽和對手特點，並做好充分準備，「這就是備戰的意義，我們不會玩英國人所說的那種心理戰，葡萄牙語要怎麼說？就是心理戰，我們不搞那一套。」

巴西在小組賽最後一戰以3：0擊敗蘇格蘭，內馬爾回歸成為亮點，這是他暌違3年多再次代表巴西出賽；安切洛蒂表示，從內馬爾的身體狀況看來，足以支撐對蘇格蘭之戰15分鐘更長的時間，但還無法全程參與訓練，明天如何安排要看戰況。

巴西將挑戰第6座世足賽冠軍，日本隊史最佳紀錄是16強，本屆賽事在小組賽都保持不敗，分別為2勝1和、1勝2和，回顧兩國對戰紀錄，巴西擁有絕對優勢，明天較被看好。

巴西過去在國際A級賽事對日本11勝2和1敗，世界盃對亞洲球隊保持全勝，包括2006年小組賽以4：1大勝日本；另外，日本在世界盃對決南美洲球隊1勝1和3敗，唯一勝利是2018年小組賽以2：1擊敗哥倫比亞。

精華 FAQ

  • 他表示巴西與內馬爾不像過去那麼強，並認為印象中只有法國、阿根廷才算特別強勢。這番話被巴西解讀為傲慢，因此引起當地民眾強烈不滿。

  • 安切洛蒂明確表示不會評論任何球員的言論，因為公開回應可能帶來更危險的舉動。他強調球隊應專注研究對手與比賽準備，而非進行心理戰。

  • 巴西小組賽最後一戰以3比0擊敗蘇格蘭，內馬爾回歸成為亮點，但仍未能全程參與訓練。對戰日本方面，巴西歷史交手占優，整體更被看好。

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