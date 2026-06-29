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世界盃／淘汰賽首輪遇摩洛哥 荷蘭總教練：太早了

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荷蘭隊總教練柯曼（右）與隊長范戴克（左），28日在墨西哥蒙特雷體育場出席賽前記者...
荷蘭隊總教練柯曼（右）與隊長范戴克（左），28日在墨西哥蒙特雷體育場出席賽前記者會。(路透)

2026年世界盃足球賽32強賽，荷蘭隊將於29日在墨西哥蒙特雷迎戰摩洛哥。荷蘭總教練柯曼（Ronald Koeman）賽前表示，兩支具備爭冠實力的球隊在32強就提前碰頭「來得太早」。

柯曼28日出席賽前記者會，他指出，荷蘭與摩洛哥都具備走得更遠的實力，「像這樣的對決，出現在這麼早的階段，我認為確實來得有點太早。」

不過他也表示，既然賽程如此安排，球隊只能全力迎戰，「事實就是如此，我相信這會是一場非常精采的比賽，我們會採取主動進攻的踢法。」

荷蘭與摩洛哥都是近年世界足壇勁旅。2022年卡達世界盃，摩洛哥歷史性闖進四強，成為首支晉級世界盃四強的非洲及阿拉伯國家；荷蘭則在八強賽與最終冠軍阿根廷鏖戰至12碼大戰，最終飲恨止步。

柯曼表示，摩洛哥陣中擁有許多極具天賦的球員，但荷蘭同樣人才濟濟，球隊已做好充分準備。「他們有很多優秀球員，但我們也一樣。我們知道該如何限制他們、瓦解他們的進攻，因此我們並不擔心。」

荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）則特別點名摩洛哥右後衛哈基米（Achraf Hakimi）是當今世界最佳右後衛之一。他表示，教練團已針對摩洛哥進行完整分析，球隊也完成高品質訓練，如今只剩在場上展現成果。

「一切準備就緒，接下來就看我們自己的表現。我非常期待這場比賽，雖然會是一場艱難的挑戰，但這正是每位球員都希望參與的比賽。」范戴克說。

此外，范戴克說，荷蘭隊沒有必要刻意向外界證明什麼。「我不認為我們需要發表任何宣言。現在的現實就是，我們站在這裡，準備迎戰摩洛哥。這會是一場讓中立球迷也期待的比賽，而我們唯一專注的，就是擊敗摩洛哥。」

世界新聞製圖
世界新聞製圖

精華 FAQ

  • 柯曼指出，荷蘭與摩洛哥都具備走得更遠、甚至爭冠的實力，因此在淘汰賽首輪就碰頭，讓他覺得賽程安排有些過早。

  • 柯曼表示，既然賽程已定，球隊只能全力迎戰，並會採取主動進攻的踢法，同時相信自己能限制摩洛哥的攻勢。

  • 范戴克特別點名哈基米是當今世界最佳右後衛之一，並表示荷蘭教練團已完成完整分析，球隊只待在場上展現訓練成果。

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