世界盃／回應「防守不穩」質疑 德國總教練：明天必須贏巴拉圭

德國隊總教練納格爾斯曼（右）與前鋒哈弗茨（左）28日在波士頓舉行賽前記者會。(歐新社)

12年來首進世界盃 淘汰賽的4屆世界盃冠軍德國隊，29日將迎戰巴拉圭隊。德國隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）28日表示：「我們明天必須贏。」

納格爾斯曼表示，巴拉圭隊是一個非常難纏的對手，會給德國隊帶來很大挑戰。不過，德國的期望是球隊必須贏球。「談到國家隊，最重要的永遠是贏球，力爭贏得每一場比賽。如何應對外界的期望，關鍵在於自信，為球員們制訂好計畫，讓他們感到安心，並在球場上做出正確的選擇。」

「贏了一切都完美，輸了一切都糟糕透頂，所以我們明天必須贏。」納格爾斯曼直言。

德國隊以小組頭名晉級32強，但末輪爆冷負於厄瓜多隊，引發德國國內對德國隊防守不穩的擔心，以及對納格爾斯曼排兵布陣的質疑。

對此，納格爾斯曼表示：「一切都只關乎團隊和勝利。關鍵在於將我們團隊良好的氛圍帶到球場上。除了幫助球員並為比賽做好準備之外，我不覺得我需要向任何人證明什麼。」

德國隊小組三戰共打入10球，與法國和荷蘭隊並列本屆世界盃開賽以來進球最多的球隊。對此，德國隊前鋒哈弗茨（Kai Havertz）表示，「我們前鋒三人還沒有發揮出全部潛力……我們帶著十足的決心迎接這場比賽，每個人都充滿信心。」

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