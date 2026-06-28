我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「關島快遞」中國東風26首曝裸彈 射程覆蓋美國第2島鏈

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

世界盃／回應「防守不穩」質疑 德國總教練：明天必須贏巴拉圭

新華社／波士頓28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國隊總教練納格爾斯曼（右）與前鋒哈弗茨（左）28日在波士頓舉行賽前記者會。(歐...
德國隊總教練納格爾斯曼（右）與前鋒哈弗茨（左）28日在波士頓舉行賽前記者會。(歐新社)

12年來首進世界盃淘汰賽的4屆世界盃冠軍德國隊，29日將迎戰巴拉圭隊。德國隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）28日表示：「我們明天必須贏。」

納格爾斯曼表示，巴拉圭隊是一個非常難纏的對手，會給德國隊帶來很大挑戰。不過，德國的期望是球隊必須贏球。「談到國家隊，最重要的永遠是贏球，力爭贏得每一場比賽。如何應對外界的期望，關鍵在於自信，為球員們制訂好計畫，讓他們感到安心，並在球場上做出正確的選擇。」

「贏了一切都完美，輸了一切都糟糕透頂，所以我們明天必須贏。」納格爾斯曼直言。

德國隊以小組頭名晉級32強，但末輪爆冷負於厄瓜多隊，引發德國國內對德國隊防守不穩的擔心，以及對納格爾斯曼排兵布陣的質疑。

對此，納格爾斯曼表示：「一切都只關乎團隊和勝利。關鍵在於將我們團隊良好的氛圍帶到球場上。除了幫助球員並為比賽做好準備之外，我不覺得我需要向任何人證明什麼。」

德國隊小組三戰共打入10球，與法國和荷蘭隊並列本屆世界盃開賽以來進球最多的球隊。對此，德國隊前鋒哈弗茨（Kai Havertz）表示，「我們前鋒三人還沒有發揮出全部潛力……我們帶著十足的決心迎接這場比賽，每個人都充滿信心。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 他直言這場比賽德國隊「明天必須贏」，並認為巴拉圭是非常難纏的對手，會帶來很大挑戰，因此球隊需要以最佳狀態應戰。

  • 德國隊末輪爆冷輸給厄瓜多後，國內出現對防守不穩的擔憂，也有人質疑納格斯曼的排兵布陣，認為球隊在關鍵戰的表現仍不夠穩定。

  • 德國小組賽三戰攻入十球，與法國、荷蘭並列進球最多。哈弗茨表示前鋒三人組仍未完全發揮潛力，但全隊對這場淘汰賽充滿信心。

世界盃

上一則

MLB／大都會「台灣日」7月26日登場 林琪兒與蔡其昌任開球嘉賓

下一則

世界盃／日本明天對決強敵巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

延伸閱讀

世界盃╱德國後防大將受傷 淘汰賽失主力

世界盃╱德國後防大將受傷 淘汰賽失主力
「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘
世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍

世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍
世界盃14日看點╱德國出陣 荷蘭日本強強對決

世界盃14日看點╱德國出陣 荷蘭日本強強對決

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡