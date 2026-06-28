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世界盃／日本明天對決強敵巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

中央社／休士頓28日電
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日本隊總教練森保一29日出席賽前記者會。(歐新社)
日本隊總教練森保一29日出席賽前記者會。(歐新社)

日本在世界盃挺進32強，不過淘汰賽首戰就遇上5冠王巴西。雖然日本去年曾在友誼賽擊敗對手，但總教練森保一表示，雪恥動機將讓巴西更具威脅性，團結一心是全隊晉級動力。

法新社報導，日本在小組賽成績1勝2和，最終以F組第2名晉級，僅次於荷蘭。森保一在全隊與巴西一決生死前夕，盛讚旗下球員備戰態度，強調團結將是晉級動力。

「所有球員都會盡己所能為球隊付出、貢獻力量」，「球隊現在非常團結，這種感覺愈來愈強烈」。

森保一的隊伍屆時仍將缺少主力久保建英，這名邊鋒在首戰踢平荷蘭時膝蓋受傷，此後持續缺陣。

日本去年10月曾於友誼賽以3比2擊敗巴西，但森保一表示，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的隊伍，屆時出現在休士頓時將會完全不同。

森保一認為巴西會有著雪恥的強烈動機。「這是一支完全不同的隊伍，他們與我們對戰時的動力會更強，他們一心想要擊敗我們。」

「這場比賽將會非常激烈，」森保一補充說。「我們有機會，但也將很艱難…我們會全力以赴。」

日本在世界盃從未晉級8強，巴西則是追逐著破紀錄的第6冠。

另一方面，巴西的小組賽程比日本早一天結束，休息時間相對較充裕。森保一承認，日本處境將「相對不利」，但強調這不能成為藉口。

日本與巴西之戰的贏家，下一輪將對決挪威與象牙海岸之間的勝隊。

2022年世界盃，日本在小組賽先後爆冷擊敗德國和西班牙，但在16強賽以互射12碼敗給克羅埃西亞；巴西同樣在8強賽的PK戰中輸給克羅埃西亞。

精華 FAQ

  • 日本將在淘汰賽首戰對上五冠王巴西，這也是本屆賽事極受關注的一場對決。森保一表示，球隊雖有機會，但也必須承受很大壓力。

  • 森保一認為，去年友誼賽擊敗巴西並不代表此戰容易，因為巴西此刻的陣容與心態都會不同。尤其在復仇動機驅使下，巴西將更具威脅性。

  • 日本少了受傷缺陣的久保建英，且比巴西少一天休息，處境相對不利。不過森保一強調，這些都不能成為藉口，全隊仍會團結拚戰到底。

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