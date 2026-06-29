世界盃／亞洲9國僅2隊闖32強 非洲9支晉級

亞洲9支隊伍參賽，小組賽出線的僅有日本和澳洲兩隊。圖為澳洲球迷舉標語加油。(新華社)

美國、墨西哥、加拿大聯合舉辦的2026年世界盃 足球賽小組戰已經結束，在9支亞洲球隊之中，只有2個國家闖入32強淘汰賽，反觀非洲有9隊晉級，表現相當出色。

本屆世界盃小組賽剛落幕，亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation）的成員中僅有日本和澳洲踢進32強。

本屆世界盃會內賽隊伍數量從過去的32支擴大為48支，亞洲足球聯盟成員國有9隊進入會內賽，相較2022年卡達世足賽時。只有6支亞洲隊伍。

但上屆世界盃有3支亞洲隊伍挺進淘汰賽，分別是日本、南韓與澳洲，但本屆世足賽「太極虎」軍團出局後，闖進32強淘汰戰的亞洲球隊就減少到2支。

亞洲國家本屆小組賽開頭踢得不錯，南韓先於A組以2：1擊敗捷克，且亞洲球隊連續數場沒有吞敗，但之後卻接連敗北，其中伊拉克、約旦及烏茲別克更是預賽3戰全輸。

非洲足球協會（Confederation of African Football）各國表現特別突出，共有10支隊伍踢入會內賽，其中除了突尼西亞，其他9國都挺進32強。

歐洲部分，16支隊伍當中有13隊踢入32強，只有捷克、蘇格蘭和土耳其遭淘汰。

在南美洲，除了烏拉圭，全部6支隊伍之中有5支晉級淘汰賽；而代表大洋洲唯一球隊紐西蘭則遺憾出局。

亞洲9支隊伍參賽，小組賽出線的僅有日本和澳洲兩隊。圖為日本隊賽後向球迷揮手。(歐新社)