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世界盃／阿根廷碰「黑馬」維德角 總教練：難纏的對手

新華社／達拉斯27日電
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阿根廷隊總教練斯卡洛尼。（美聯社）
阿根廷隊總教練斯卡洛尼。（美聯社）

27日，阿根廷隊以3：1擊敗小組賽最後一個對手約旦隊，以三連勝戰績挺進美加墨世界盃淘汰賽。賽後展望與維德角隊的32強賽，總教練與球員紛紛表示這支「黑馬」不容小覷。

「維德角球員速度快，技術也很好。」阿根廷隊總教練斯卡洛尼評價，「這支隊伍給他們的對手都製造了困難，可以看一看對陣西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯隊時他們的表現。這是個強大的對手，他們也會給我們製造麻煩，我們必須當心。」

維德角隊在本屆世界盃上不斷書寫奇蹟：首戰0：0逼平奪冠大熱西班牙隊，次戰2:2戰平前世界冠軍烏拉圭隊，第三場與沙特隊的對決中也不落下風，最終名列所在小組第二，成為世界盃歷史上闖入淘汰賽階段面積最小、人口最少的國家。

阿根廷隊球員洛塞爾索表示：「我們小組賽的表現非常出色，但從現在起，我們要翻開新的一頁，把注意力轉向維德角隊，他們是一個非常難纏的對手。」

洛塞爾索在對陣約旦隊的比賽中首發出場，並利用一次任意球機會為球隊首開記錄，打入個人世界盃首球。「我等待這一刻已久，也曾無數次幻想過這一幕。而今天所經歷的一切，遠比我的想像更為精采。」他說。

阿根廷隊的第二個進球來自勞塔羅，這也是他的世界盃首球。第三個進球則來自梅西，39歲的他下半場替補登場，一腳任意球「世界波」破門，將自己保持的世界盃進球數紀錄改寫為19個。

斯卡洛尼表示，梅西完全有能力踢滿全場，「但他選擇讓隊友獲得上場時間，同時也想為接下來的比賽做打算。他並不太在意人們津津樂道的那些數據」。

這場比賽斯卡洛尼首發陣容輪換了9人，他對效果表示滿意。「我得讓所有球員都有上場機會，這也是我們一直以來設定的目標。我認為他們今天表現出色，證明了他們完全值得信賴。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 阿根廷以三比一擊敗約旦，拿下小組賽三連勝，順利以佳績挺進美加墨世界盃淘汰賽，並將在32強面對維德角隊。

  • 斯卡洛尼認為維德角球員速度快、技術好，能讓各隊都陷入苦戰；他特別提醒，這是一支強大又難纏的對手，阿根廷必須提高警覺。

  • 梅西下半場替補登場，踢進一記任意球世界波，將自己的世界盃進球數推升到十九球，繼續保持他所創下的紀錄。

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