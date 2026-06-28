世界盃／加拿大1：0絕殺南非 晉級16強
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2026世界盃28日迎來32強首場淘汰賽，最終加拿大在第92分鐘以1:0絕殺南非，晉級16強。
上半場，雙方均無建樹；至下半場，加拿大隊憑尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）於終場前補時階段攻進一球，以1:0擊敗南非，成為首支晉級世界盃16強的球隊。
加拿大隊將在休士頓舉行的16強賽中，迎戰摩洛哥與荷蘭之間的勝隊。
加拿大與南非上半場互無建樹，直到下半場補時階段由尤斯達基奧把握機會進球，最終以1比0完成絕殺，成功拿下勝利並晉級。 為加拿大攻入致勝球的是尤斯達基奧（Stephen Eustáquio），他在第92分鐘於終場前補時階段破門，幫助球隊以一球之差擊敗南非。 加拿大已確定晉級世界盃16強，接下來將前往休士頓參加下一輪賽事，對手會是摩洛哥與荷蘭之間的勝隊，爭取持續挺進。
精華 FAQ
加拿大與南非上半場互無建樹，直到下半場補時階段由尤斯達基奧把握機會進球，最終以1比0完成絕殺，成功拿下勝利並晉級。
為加拿大攻入致勝球的是尤斯達基奧（Stephen Eustáquio），他在第92分鐘於終場前補時階段破門，幫助球隊以一球之差擊敗南非。
加拿大已確定晉級世界盃16強，接下來將前往休士頓參加下一輪賽事，對手會是摩洛哥與荷蘭之間的勝隊，爭取持續挺進。
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