世界盃／加拿大1：0絕殺南非 晉級16強

32強首場淘汰賽，加拿大在第92分鐘攻進一球，以1:0絕殺南非。(美聯社)

2026世界盃 28日迎來32強首場淘汰賽，最終加拿大在第92分鐘以1:0絕殺南非，晉級16強。

上半場，雙方均無建樹；至下半場，加拿大隊憑尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）於終場前補時階段攻進一球，以1:0擊敗南非，成為首支晉級世界盃16強的球隊。

加拿大隊將在休士頓舉行的16強賽中，迎戰摩洛哥與荷蘭之間的勝隊。