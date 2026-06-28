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世界盃首場淘汰賽 加拿大傷停時間進球 1:0勝南非

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世界盃／加拿大1：0絕殺南非 晉級16強

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32強首場淘汰賽，加拿大在第92分鐘攻進一球，以1:0絕殺南非。(美聯社)
32強首場淘汰賽，加拿大在第92分鐘攻進一球，以1:0絕殺南非。(美聯社)

2026世界盃28日迎來32強首場淘汰賽，最終加拿大在第92分鐘以1:0絕殺南非，晉級16強。

上半場，雙方均無建樹；至下半場，加拿大隊憑尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）於終場前補時階段攻進一球，以1:0擊敗南非，成為首支晉級世界盃16強的球隊。

加拿大隊將在休士頓舉行的16強賽中，迎戰摩洛哥與荷蘭之間的勝隊。

精華 FAQ

  • 加拿大與南非上半場互無建樹，直到下半場補時階段由尤斯達基奧把握機會進球，最終以1比0完成絕殺，成功拿下勝利並晉級。

  • 為加拿大攻入致勝球的是尤斯達基奧（Stephen Eustáquio），他在第92分鐘於終場前補時階段破門，幫助球隊以一球之差擊敗南非。

  • 加拿大已確定晉級世界盃16強，接下來將前往休士頓參加下一輪賽事，對手會是摩洛哥與荷蘭之間的勝隊，爭取持續挺進。

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