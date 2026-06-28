世界盃／小組第3的競爭 不止一波七折

伊朗隊出局了，儘管他們在本屆世界盃一場都沒輸。(歐新社)

伊朗隊出局了，儘管他們在本屆世界盃 一場都沒輸。

美加墨世界盃最後結束的一場小組賽，阿爾及利亞隊對陣奧地利隊。第93分鐘，馬赫雷斯小角度抽射破門，阿爾及利亞隊3:2領先。

兩千公里外的伊朗球員們，把心提到了嗓子眼。這個比分，意味著他們可以躋身8個成績最好的小組第三，晉級32強。

然而這份希望之光只持續了130秒，卡拉季奇在補時最後一分鐘頭球「絕平」。3:3，六顆進球，無一不改變出線結果，最終以奧地利隊與阿爾及利亞隊分享最後兩個淘汰賽名額而告終。

這就是2026年美加墨世界盃——歷史上首屆48支球隊參賽的世界盃，12個小組的前兩名直接出線，8個成績最好的小組第三也能晉級。出線不再只是小組內部的對抗，而是成為了一場持續數日、橫跨12個小組的連鎖反應。

來自亞洲的韓國隊和伊朗隊，是最煎熬的兩支隊伍。

前兩輪比賽，韓國隊一勝一負積3分，末輪只要打平即可鎖定小組第二直接出線，可結果卻是0:1不敵南非隊，送對手直接出線。最終韓國隊積3分、淨勝球-1，排名A組第三，在小組第三的排名中落後於稍早完賽的波赫隊。「打平就出線」的陽關道，變成了等待宣判的獨木橋。

從那一刻起，韓國隊的希望被一場場賽果反覆切割。厄瓜多隊2:1擊敗德國隊，積4分反超韓國隊；瑞典隊1:1戰平日本隊，積4分出線；巴拉圭隊0:0戰平澳洲隊，又一支4分隊伍產生……幾乎每一聲終場哨響，韓國隊的排名就下降了一位。

隨著塞內加爾隊5:0大勝伊拉克隊，伊朗隊1:1戰平埃及隊，韓國隊被擠到小組第三排行榜的第八名，再降一位就要回家。伊朗隊的情況也不樂觀，3分0淨勝球，在小組第三中暫時排在第六。他們都只能寄希望於最後一天的比賽結果。

小組賽收官日，三場比賽對應三個願望：克羅地亞隊輸球；烏茲別克隊不敗，且不能淨勝6球以上；奧地利隊和阿爾及利亞隊決出勝負。這三個願望，韓國隊需要至少兌現兩個，而伊朗隊只需如願一個就能小組出線。

L組率先宣布了「判決」結果。克羅地亞隊2:1戰勝加納隊拿到小組第二，迦納隊前兩輪已經得到4分，同樣穩穩「上岸」。韓國隊第一個願望落空，一步退到了懸崖邊緣。

K組末輪，烏茲別克隊開場先進一球，讓韓國隊一度看到了希望。但下半場風雲突變，維薩雙響，馬耶萊破門，剛果以3:1上演大逆轉。韓國隊三天的漫長等待迎來苦澀結局，伊朗隊則還要再熬三個小時。

J組末輪迎來「最後的審判」，阿爾及利亞隊和奧地利隊打平即可攜手出線，讓人不免擔心這會是一場「默契球」，而這是唯一對伊朗隊不利的結果。

比賽的實際走向堪稱一波七折，奧地利隊在第28分鐘率先破門，按此比分將和伊朗隊一起出線。阿爾及利亞隊於中場休息前扳平，實時積分擠掉伊朗隊進入出線區。下半場雙方又各入一球，出線形勢也隨之兩度改變。

此後的比賽似乎進入了「默契」時間。阿爾及利亞隊足有20分鐘在中場倒腳，奧地利隊也心照不宣地收縮防守，似乎伊朗隊出局已成定局。

1982年世界盃上，因奧地利隊和當時的聯邦德國隊踢「默契球」，阿爾及利亞隊最終出局，這直接催生了末輪比賽同時開球的規則。不知是不是為了向這一44年前的「希洪之恥」復仇，阿爾及利亞隊在第93分鐘突然發起了一次進攻，馬赫雷斯勁射破門，3:2。伊朗隊只需再等3分鐘，就可以喜迎出線。

但130秒後，卡拉季奇一記頭球將比分定格在3:3，最不「默契」的過程卻產生了最「默契」的結果。伊朗隊倒在了小組賽結束前的最後1分鐘，是本屆世界盃唯一一支沒有輸球卻沒能出線的球隊。

最終，8個成績最好的小組第三是：瑞典、厄瓜多、波赫、巴拉圭、塞內加爾、加納、阿爾及利亞、剛果。

波赫隊憑藉4分、淨勝球-1的成績，在還有9個小組未踢末輪時就提前鎖定出線，瑞典隊、厄瓜多隊緊隨其後「上岸」。烏拉圭隊末輪輸球宣告著所有積4分的球隊都已安全，巴拉圭隊和加納隊成為受益者。塞內加爾隊則以一場大勝獲取了足夠的淨勝球，成為唯一積3分出線的小組第三球隊。

這就是新賽制的殘酷之處：每一場比賽，每一個進球，都可能牽動多支球隊的命運，環環相扣，步步驚心。尤其是小組第三的競爭，懸念全程拉滿，何止一波七折。