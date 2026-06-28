我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

日韓足球為何差距擴大 韓媒：日本育才、韓國靠天才

中央社東京28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓名將孫興慜賽後失望地用球衣遮臉。(新華社)
南韓名將孫興慜賽後失望地用球衣遮臉。(新華社)

日本與韓國在2026世界盃足球賽截然不同的命運，掀起一波「日韓比較論」，成為熱門話題。韓國媒體分析，日本靠著系統性的育才制度，培養出一批批優秀球員赴海外發展；相較下，韓國只顧著眼前成績，缺乏發展藍圖，光是憑藉偶然誕生的天才球員，無法長遠。

日本隊在「死亡之組」F組中，面對荷蘭、瑞典及突尼西亞，以不敗之姿（1勝2和）晉級32強，接下來將迎戰足球強權巴西，氣勢高昂。反觀韓國隊在A組僅取得1勝2敗，小組賽排名第3，原本仍保有晉級希望，但隨著其他小組賽事結束，「太極虎」已經確定遭到淘汰。

雖然日韓兩國都擁有不少效力於歐洲頂級聯賽、具備高身價與國際知名度的球員，但國家隊的整體表現卻已明顯拉開差距。

韓國「朝鮮日報」分析指出，不少韓國球迷感嘆，「看了最近日本隊的比賽，才發現已經達到韓國難以追趕的水準。」

報導回顧，2010年世界盃前，日本隊在埼玉體育場舉行的國際友誼賽與擁有傳奇球星朴智星的韓國隊交手，當時日本以0比2完敗，帶著低迷士氣出戰世界盃；如今，日本已成為韓國足球羨慕與追趕的對象。

「朝鮮日報」認為，雙方差距擴大的關鍵，在於足球發展願景與制度不同。

報導指出，日本足球協會（JFA）早在2005年就提出以2050年奪得世界盃冠軍為目標的「Japan's Way」計畫，積極讓優秀年輕球員赴海外發展。相較之下，韓國足球界缺乏長期發展藍圖，只追求眼前成績。

報導直言，「韓國足球不是透過完善的組織制度來培養球員和國家隊，而是過度依賴少數天才球員。」

文中以曾奪得英超金靴的孫興慜為例表示，韓國雖然偶爾能誕生世界級超級球星，但整體國家隊實力卻沒有因此同步提升。「韓國偶爾得到上天賜予的天才；日本則是不斷靠自己的制度培養人才。」

「朝鮮日報」也稱讚，日本從各級青年代表隊到國家隊，都擁有一致的戰術理念與足球哲學，使球員在不同年齡層都能無縫接軌。

報導引用韓國前國家隊隊長奇誠庸的看法。他認為，「日本球員願意為了國家足球的發展犧牲個人利益。老實說，他們對足球的投入程度，比韓國高得多。」

如今，隨著韓國在本屆世界盃提前出局，日本則持續朝更高目標邁進，也再次引發韓國足壇對自身制度與發展的反思。

精華 FAQ

  • 韓媒認為關鍵在於制度與發展願景不同。日本重視長期育才、海外磨練與戰術傳承；韓國則偏向追求眼前成績，過度依賴偶發天才，導致整體實力難以持續提升。

  • 日本足球協會早在2005年提出「Japan's Way」，以2050年奪得世界盃冠軍為目標，並持續推動青年球員海外發展，建立從青訓到國家隊的一致體系。

  • 報導指出，韓國雖偶有孫興慜這類世界級球星，但整體仍缺乏完整培養制度與戰術一致性。因而國家隊表現常受個別天才影響，無法形成穩定的集體競爭力。

世界盃

上一則

NBA未來之星新加坡場 林書豪透露將參與台灣活動

延伸閱讀

世界盃╱32強日本對戰巴西「足球小將」經典戰真實上演

世界盃╱32強日本對戰巴西「足球小將」經典戰真實上演
世界盃╱南韓「衝擊敗」南非 教頭：是我判斷錯誤

世界盃╱南韓「衝擊敗」南非 教頭：是我判斷錯誤
世界盃╱中亞「新軍」的崛起之路

世界盃╱中亞「新軍」的崛起之路
世界盃／南韓晉級希望87%→0%遭淘汰 主帥洪明甫成「失敗象徵」

世界盃／南韓晉級希望87%→0%遭淘汰 主帥洪明甫成「失敗象徵」

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...