日韓足球為何差距擴大 韓媒：日本育才、韓國靠天才

南韓名將孫興慜賽後失望地用球衣遮臉。(新華社)

日本與韓國在2026世界盃 足球賽截然不同的命運，掀起一波「日韓比較論」，成為熱門話題。韓國媒體分析，日本靠著系統性的育才制度，培養出一批批優秀球員赴海外發展；相較下，韓國只顧著眼前成績，缺乏發展藍圖，光是憑藉偶然誕生的天才球員，無法長遠。

日本隊在「死亡之組」F組中，面對荷蘭、瑞典及突尼西亞，以不敗之姿（1勝2和）晉級32強，接下來將迎戰足球強權巴西，氣勢高昂。反觀韓國隊在A組僅取得1勝2敗，小組賽排名第3，原本仍保有晉級希望，但隨著其他小組賽事結束，「太極虎」已經確定遭到淘汰。

雖然日韓兩國都擁有不少效力於歐洲頂級聯賽、具備高身價與國際知名度的球員，但國家隊的整體表現卻已明顯拉開差距。

韓國「朝鮮日報」分析指出，不少韓國球迷感嘆，「看了最近日本隊的比賽，才發現已經達到韓國難以追趕的水準。」

報導回顧，2010年世界盃前，日本隊在埼玉體育場舉行的國際友誼賽與擁有傳奇球星朴智星的韓國隊交手，當時日本以0比2完敗，帶著低迷士氣出戰世界盃；如今，日本已成為韓國足球羨慕與追趕的對象。

「朝鮮日報」認為，雙方差距擴大的關鍵，在於足球發展願景與制度不同。

報導指出，日本足球協會（JFA）早在2005年就提出以2050年奪得世界盃冠軍為目標的「Japan's Way」計畫，積極讓優秀年輕球員赴海外發展。相較之下，韓國足球界缺乏長期發展藍圖，只追求眼前成績。

報導直言，「韓國足球不是透過完善的組織制度來培養球員和國家隊，而是過度依賴少數天才球員。」

文中以曾奪得英超金靴的孫興慜為例表示，韓國雖然偶爾能誕生世界級超級球星，但整體國家隊實力卻沒有因此同步提升。「韓國偶爾得到上天賜予的天才；日本則是不斷靠自己的制度培養人才。」

「朝鮮日報」也稱讚，日本從各級青年代表隊到國家隊，都擁有一致的戰術理念與足球哲學，使球員在不同年齡層都能無縫接軌。

報導引用韓國前國家隊隊長奇誠庸的看法。他認為，「日本球員願意為了國家足球的發展犧牲個人利益。老實說，他們對足球的投入程度，比韓國高得多。」

如今，隨著韓國在本屆世界盃提前出局，日本則持續朝更高目標邁進，也再次引發韓國足壇對自身制度與發展的反思。