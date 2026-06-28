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阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

世界盃／梅西連續7場進球成第1人 阿根廷3：1約旦

世界盃／梅西本屆已踢進6球 射手榜領先哈蘭德、姆巴佩

中央社／台北28日電
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阿根廷梅西穩居本屆世界盃射手榜冠軍。（路透）
阿根廷梅西穩居本屆世界盃射手榜冠軍。（路透）

2026世界盃足球賽27日進行J組預賽最後一輪賽事，實力強大的阿根廷先發主力輪休，梅西下半場替補亮相就踢進自由球，締造連7場出賽進球紀錄，阿根廷以3：1輕取約旦預賽全勝。

世界盃J組預賽最後一輪，賽前阿根廷已確定以分組第1晉級32強，27日對上同組實力最差的約旦，包括梅西（Lionel Messi）在內，部分主力都輪休沒先發。

實力高出一截的阿根廷率先發動攻勢，第19分鐘靠著對手犯規，由洛塞爾索（Giovani Lo Celso）在18碼線外主踢自由球，只見他左腳朝遠柱勁射破網，幫助阿根廷首開紀錄。

接著在第31分鐘，約旦後衛在禁區抬腳過高，踢中阿根廷球員的臉，遭判罰12碼；阿根廷由馬蒂內茲（Lautaro Martinez）操刀得手，上半場阿根廷就以2比0領先。

下半場約旦試圖吹起反攻號角，第55分鐘哈達德（Ehsan Haddad）大腳右路傳中，陣中球星塔馬利（Mousa Al-Tamari）適時插上，終於攻破阿根廷球門。

本屆世界盃頭號球星梅西，在第60分鐘替補登場，讓全場超過7萬名球迷陷入瘋狂；他也不負眾望，在第80分鐘，靠著一記18碼線外的自由球，精準找到對手人牆縫隙，直接射門破網，連約旦門將都來不及反應被釘在原地。

這一球也讓梅西成為世界盃史上首名連續7場出賽都有進球的球員，為個人紀錄榜再添一筆；而他目前以6球穩居本屆進球王。哈蘭德（Haaland）、姆巴佩(Mbappé)、登貝萊（Dembélé）等人目前踢進4球。

精華 FAQ

  • 阿根廷雖讓多名主力輪休，仍靠洛塞爾索自由球、馬蒂內茲十二碼與梅西破門，以3比1擊敗約旦，並以分組全勝之姿晉級32強。

  • 梅西在下半場第60分鐘替補上場，並於第80分鐘踢進一記自由球破門，幫助阿根廷再度擴大優勢，也延續個人連場進球紀錄。

  • 梅西目前已在本屆世界盃踢進6球，暫居射手榜第一，領先哈蘭德、姆巴佩與登貝萊等同為4球的追趕者，表現相當突出。

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