世界盃／伊朗晉級夢碎 日本、澳洲成淘汰賽僅存亞洲希望

6月26日，伊朗隊球員慶祝進球。隨後該進球被判無效。(新華社)

美加墨世界盃 參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，但亞洲雖有破紀錄的9支隊伍參賽，27日小組賽程最終戰伊朗、南韓都遭淘汰，最終32強只有日本隊和澳洲隊成僅存的亞洲代表。

本屆世界盃的亞洲球隊有日本、南韓、伊朗、澳洲、沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克、烏茲別克和約旦，其中烏茲別克和約旦都是首度參賽。約旦27日軸上陣碰阿根廷雖有進球，但也被衛冕軍球星「獅王」梅西（Lionel Messi）攻進本屆第6顆進球，寫下連7場進球的世界盃新紀錄。

J組另一場比賽，奧地利和阿爾及利亞上演戲劇劇本，上半場兩隊1：1戰平，下半場奧地利先進球，阿爾及利亞追平後又再補時攻進第3球，讓伊朗看到晉級生機，不料奧地利在最後階段踢進追平球，讓兩隊3：3踢和，各帶回1分積分，同以4分積分結束小組賽，奧地利排分組第2、阿爾及利亞排分組第3擇優出線，攜手晉級32強淘汰賽。

淘汰賽除取小組前2隊伍晉級，另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽，27日進行的最後3組賽事都是分組前3球隊都晉級，讓原本還抱持希望的伊朗、南韓和蘇格蘭都遺憾出局。