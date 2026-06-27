我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1逆轉烏茲別克首闖32強

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

2026年世界盃小組賽K組焦點戰，哥倫比亞與葡萄牙27日激戰90分鐘，最終0：0握手言和。不過，哥倫比亞憑藉較佳戰績力壓葡萄牙，以分組第一晉級淘汰賽。比賽尾聲，哥倫比亞後衛桑切斯（Davinson Sánchez）一度頭球破門，但因越位在先遭判無效，錯失絕殺機會。

小組賽K組最終由哥倫比亞以2勝1和、7分積分收下分組第一晉級，32強將對上迦納；葡萄牙1勝2和、積分5分排名分組第二前進淘汰賽，下一戰與克羅埃西亞交手。

葡萄牙41歲老將C羅（Cristiano Ronaldo）賽前才因對烏茲別克進球後高喊「我回來了！」引發話題，但這場面對哥倫比亞嚴密防守，全場表現平淡，再度遭到限制，未能展現決定比賽的影響力。

事實上，C羅本屆世界盃至今除了對烏茲別克一役有所發揮，前兩場面對剛果民主共和國及本場哥倫比亞皆未能有所建樹。隨著年滿41歲，他仍希望與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）及哈蘭德（Erling Haaland）等當代頂尖球星並列討論，但如今要再次證明自己仍是世界足壇最具統治力的球員，已愈發困難。

哥倫比亞全場攻勢更具威脅，多次創造破門機會，卻始終欠缺臨門一腳。傷停補時階段，桑切斯接獲隊友傳中頭球破網，全隊一度瘋狂慶祝，但助理裁判立即舉旗示意越位，進球經確認後遭到取消，也讓比賽最終維持0：0。

精華 FAQ

  • 兩隊在2026年世界盃小組賽K組交手九十分鐘後仍互交白卷，最終以0比0收場，雙方各取一分，沒有分出勝負。

  • 哥倫比亞雖未在此戰取勝，但憑藉整體較佳戰績壓過葡萄牙，最後以小組第一身份晉級淘汰賽，展現穩定的分組表現。

  • C羅面對哥倫比亞時遭到嚴密盯防，整場表現平淡，未能改變戰局；本屆世界盃除對烏茲別克有斬獲外，其餘兩戰都未建功。

世界盃

上一則

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強

下一則

世界盃／維德角崛起之路 非洲小國如何成「不敗」勁旅

延伸閱讀

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透
世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強
世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題

世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題
世界盃小組賽尾聲 葡萄牙迎戰哥倫比亞爭K組龍頭

世界盃小組賽尾聲 葡萄牙迎戰哥倫比亞爭K組龍頭

熱門新聞

烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬

梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬
睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效