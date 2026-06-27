世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

2026年世界盃 小組賽K組焦點戰，哥倫比亞與葡萄牙27日激戰90分鐘，最終0：0握手言和。不過，哥倫比亞憑藉較佳戰績力壓葡萄牙，以分組第一晉級淘汰賽。比賽尾聲，哥倫比亞後衛桑切斯（Davinson Sánchez）一度頭球破門，但因越位在先遭判無效，錯失絕殺機會。

小組賽K組最終由哥倫比亞以2勝1和、7分積分收下分組第一晉級，32強將對上迦納；葡萄牙1勝2和、積分5分排名分組第二前進淘汰賽，下一戰與克羅埃西亞交手。

葡萄牙41歲老將C羅（Cristiano Ronaldo）賽前才因對烏茲別克進球後高喊「我回來了！」引發話題，但這場面對哥倫比亞嚴密防守，全場表現平淡，再度遭到限制，未能展現決定比賽的影響力。

事實上，C羅本屆世界盃至今除了對烏茲別克一役有所發揮，前兩場面對剛果民主共和國及本場哥倫比亞皆未能有所建樹。隨著年滿41歲，他仍希望與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）及哈蘭德（Erling Haaland）等當代頂尖球星並列討論，但如今要再次證明自己仍是世界足壇最具統治力的球員，已愈發困難。

哥倫比亞全場攻勢更具威脅，多次創造破門機會，卻始終欠缺臨門一腳。傷停補時階段，桑切斯接獲隊友傳中頭球破網，全隊一度瘋狂慶祝，但助理裁判立即舉旗示意越位，進球經確認後遭到取消，也讓比賽最終維持0：0。