我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1逆轉烏茲別克首闖32強

世界盃／南韓確定淘汰 剛果3：1烏茲別克首闖32強

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
剛果3：1逆轉烏茲別克，搶進32強淘汰賽，也讓南韓出局。(美聯社)
剛果3：1逆轉烏茲別克，搶進32強淘汰賽，也讓南韓出局。(美聯社)

隊史第二度參加世界盃的民主剛果，27日寫下隊史新頁，靠著下半場10分鐘連進2球，小組賽最終戰在維薩（Yoane Wissa）「梅開二度」發揮下以3：1逆轉烏茲別克，搶下勝場寶貴的3分積分，確定搶進32強淘汰賽，也讓南韓確定出局。

民主剛果前一度挑戰世界盃已是1974年，當時是以薩伊（Zaire）的名稱參賽。暌違52年再度登上世界盃舞台，民主剛果首戰1：1逼平葡萄牙爆出大冷門，第二0：1敗給哥倫比亞，27日和烏茲別克的小組最終戰成晉級關鍵戰。

烏茲別克紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）開賽10分鐘就攻破球門，民主剛果姆布庫（Nathanaël Mbuku）雖進球回應，但經VAR檢視後姆布庫被先吹犯規，進球遭取消。

民主剛果下半場吹起反攻號角，先是68分鐘獲得12碼罰球機會，由小組賽首戰進球的維薩操刀，他順利破網，讓民主剛果追平比分；第78分鐘馬耶萊（Fiston Mayele）在門前右腳巧妙補射，再攻破烏茲別克大門，讓民主剛果取得2：1領先。

補時階段維薩再追加進球，他勁射破門攻下本屆賽事個人第3球，讓民主剛果完全鎖定勝利，最終就以3：1收下隊史在世界盃的第一場勝利，也憑藉這一勝前進32強淘汰賽，寫下對史新猷。

同時間進行的K組另場賽事，哥倫比亞和葡萄牙0：0逼和，各進帳1分積分，哥倫比亞以7分取得分組龍頭、葡萄牙以5分排第二，雙雙晉級；民主剛果獲得4分積分加上淨勝球正1，在8支分組三的晉級球隊中排到首位，隊史首闖淘汰賽，比賽結束的哨聲響起後球員都衝上場擁抱慶祝。

精華 FAQ

  • 民主剛果先在上半場落後，但下半場靠維薩操刀12碼追平，接著馬耶萊補射超前，補時維薩再進一球，最終以3比1完成逆轉。

  • 這不僅是民主剛果隊史在世界盃的第一場勝利，也讓他們在睽違52年後，首次以獨立國名身分闖進32強淘汰賽，寫下新頁。

  • 因民主剛果擊敗烏茲別克後累積4分，並在分組第三比較中取得優勢，搶下晉級名額；南韓在整體排名上被擠出，因而確定出局。

世界盃

上一則

MLB／鄧愷威先發3.2局狂失5分 賽後遭太空人下放3A

下一則

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

延伸閱讀

世界盃／穆納茲關鍵破網 哥倫比亞1：0退民主剛果 率先晉級

世界盃／穆納茲關鍵破網 哥倫比亞1：0退民主剛果 率先晉級
世界盃／哥倫比亞迪亞茲1助攻1進球 3：1擊敗新面孔烏茲別克

世界盃／哥倫比亞迪亞茲1助攻1進球 3：1擊敗新面孔烏茲別克
世界盃／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世界盃／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西
世界盃／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

世界盃／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

熱門新聞

烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬

梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬
睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效