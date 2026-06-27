世界盃／凱恩3屆累積11球 獨居英格蘭賽史進球王

英格蘭隊長凱恩。（路透）

2026年世界盃 小組賽L組最後一輪賽事，「三獅軍團」英格蘭對上巴拿馬之戰，在下半場靠著貝林漢（Jude Bellingham）及隊長凱恩（Harry Kane）相繼建功，以2：0勝出，拿下分組第一前進32強淘汰賽，凱恩在世界盃也以11顆進球獨居英格蘭隊史進球王。

英格蘭27日在比賽第62分鐘，藉由一次角球的機會，由貝林漢在門前突圍成功破門，先取得1：0領先，而在5分鐘之後，凱恩接獲的貝林漢的助攻，以頭錘替英格蘭攻進第2球，鎖定比賽勝利。

英格蘭最終在小組賽拿下2勝1和，取得7分積分，以L組第一之姿挺進32強；同組的克羅埃西亞2勝1敗、積分6分列分組二晉級，迦納以1勝1負1和、積分4分排第三，巴拿馬則是3場比賽一球未進遭淘汰。

英格蘭隊長凱恩在本屆首戰對上克羅埃西亞就「梅開二度」，27日在下半場的進球，是他在本屆世界盃攻進的第3球，生涯在世界盃累積11顆進球，正式超越李納克（Gary Lineker）保持的10球紀錄，獨居英格蘭隊史世界盃射手榜第一。

凱恩國家隊生涯已攻入82球，世界盃累積11球，曾在2018年世界盃以6球奪下金靴獎，包括對巴拿馬上演帽子戲法，率領英格蘭闖進4強，上屆賽事再攻入2球，本屆第三度參戰，也成為繼貝克漢（David Beckham）後，隊史第二位在三屆世界盃皆有進球紀錄的球員。

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