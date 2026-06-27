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世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／克羅埃西亞2：1迦納 雙雙晉級32強

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克羅埃西亞27日以2：1打敗早已確定晉級的迦納。（路透）
克羅埃西亞27日以2：1打敗早已確定晉級的迦納。（路透）

克羅埃西亞27日在2026年世界盃L組最後一戰，以2：1打敗早已確定晉級的迦納，順利以分組第二晉級32強淘汰賽。

克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalić）此役大膽調整先發陣容，包括將主力後衛格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol）放在替補席，改由弗拉希奇（Nikola Vlašić）先發上陣。

這項變陣收到成效，克羅埃西亞全場展現優異的技術與戰術執行力。除了下半場開局短暫出現注意力不集中的情況外，大部分時間都掌控比賽節奏，踢出本屆世界盃至今最佳內容。

蘇契奇（Petar Sučić）率先為球隊破門，弗拉希奇隨後再添一球，幫助克羅埃西亞以2：1擊敗迦納，成功鎖定L組第二名，取得32強門票。

39歲隊長莫德里奇（Luka Modrić）再度展現老將價值，在中場掌控攻防節奏，擔任左後衛的佩里希奇（Ivan Perišić）也有穩健演出，克羅埃西亞憑藉豐富經驗與嚴密團隊配合，順利完成晉級任務。

晉級後，克羅埃西亞將返回加拿大多倫多進行32強賽事，對手將是K組第二名，可能是葡萄牙或哥倫比亞。若葡萄牙在小組最後一戰擊敗哥倫比亞，就能登上分組第一，屆時克羅埃西亞將改與哥倫比亞交手；若哥倫比亞守住榜首，則克羅埃西亞將迎戰葡萄牙。

若克羅埃西亞順利闖進16強，接下來極有可能遭遇衛冕歐洲冠軍西班牙，淘汰賽挑戰將更加艱鉅。

迦納雖吞敗，1勝1敗1和獲得4分積分已足夠成為擇優8名進入32強的分組第3，蘇格蘭則是確定淘汰。

精華 FAQ

  • 克羅埃西亞以2比1擊敗早已確定晉級的迦納，拿下L組最後一戰勝利，並以分組第二名身分順利闖進32強淘汰賽。

  • 達利奇大膽將主力後衛格瓦迪奧爾放上替補，改由弗拉希奇先發。這項調整帶來效果，球隊整體技術與戰術執行力明顯提升。

  • 克羅埃西亞將前往加拿大多倫多踢32強，對手可能是K組第二名葡萄牙或哥倫比亞；若葡萄牙擊敗哥倫比亞，克羅埃西亞就會對上哥倫比亞。

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