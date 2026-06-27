世界盃／英格蘭2：0擊敗巴拿馬 L組第一晉級32強

貝林漢（右）與凱恩（左）下半場接連破門，英格蘭以2：0擊敗巴拿馬。(美聯社)

英格蘭在2026年世界盃 L組最後一輪歷經上半場苦戰後，靠著貝林漢（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）下半場接連破門，以2：0擊敗巴拿馬，成功以K組第一晉級32強淘汰賽。巴拿馬成為本屆世界盃唯一0進球球隊。

面對防守嚴密的巴拿馬，英格蘭上半場攻勢乏善可陳，延續上一場0：0遭迦納逼和時的進攻低迷表現，始終無法突破對手防線。中場休息時，由於克羅埃西亞暫居小組榜首，英格蘭一度面臨失去分組第一的位置。

易邊再戰後，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的調整收到成效，貝林漢率先打破僵局，隊長凱恩隨後再下一城，幫助「三獅軍團」鎖定2：0勝局，也拿下至關重要的3分。

終場哨聲響起後，紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）響起英格蘭經典助威歌曲《Football's Coming Home》，球迷歡慶球隊以分組龍頭身分挺進淘汰賽。

英格蘭將在32強迎戰塞內加爾或剛果民主共和國，若順利晉級16強，下一輪可能遭遇墨西哥或厄瓜多。至於L組第二名克羅埃西亞，將對上哥倫比亞或葡萄牙；迦納則將迎戰上述兩隊中排名第一的一隊。