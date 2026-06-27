世界盃／英格蘭2：0擊敗巴拿馬 L組第一晉級32強
英格蘭在2026年世界盃L組最後一輪歷經上半場苦戰後，靠著貝林漢（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）下半場接連破門，以2：0擊敗巴拿馬，成功以K組第一晉級32強淘汰賽。巴拿馬成為本屆世界盃唯一0進球球隊。
面對防守嚴密的巴拿馬，英格蘭上半場攻勢乏善可陳，延續上一場0：0遭迦納逼和時的進攻低迷表現，始終無法突破對手防線。中場休息時，由於克羅埃西亞暫居小組榜首，英格蘭一度面臨失去分組第一的位置。
易邊再戰後，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的調整收到成效，貝林漢率先打破僵局，隊長凱恩隨後再下一城，幫助「三獅軍團」鎖定2：0勝局，也拿下至關重要的3分。
終場哨聲響起後，紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）響起英格蘭經典助威歌曲《Football's Coming Home》，球迷歡慶球隊以分組龍頭身分挺進淘汰賽。
英格蘭將在32強迎戰塞內加爾或剛果民主共和國，若順利晉級16強，下一輪可能遭遇墨西哥或厄瓜多。至於L組第二名克羅埃西亞，將對上哥倫比亞或葡萄牙；迦納則將迎戰上述兩隊中排名第一的一隊。
英格蘭在這場比賽以2：0擊敗巴拿馬，貝林漢先打破僵局，隊長凱恩再補上一球，兩人聯手帶隊拿下關鍵勝利與3分。 英格蘭上半場面對巴拿馬密集防守，攻勢幾乎無法展開，延續前一場進攻低迷。中場時克羅埃西亞暫居榜首，讓英格蘭承受失去分組第一的壓力。 英格蘭將在32強迎戰塞內加爾或剛果民主共和國，若晉級16強，可能碰上墨西哥或厄瓜多。巴拿馬則成為本屆世界盃唯一沒有進球的球隊。
精華 FAQ
英格蘭在這場比賽以2：0擊敗巴拿馬，貝林漢先打破僵局，隊長凱恩再補上一球，兩人聯手帶隊拿下關鍵勝利與3分。
英格蘭上半場面對巴拿馬密集防守，攻勢幾乎無法展開，延續前一場進攻低迷。中場時克羅埃西亞暫居榜首，讓英格蘭承受失去分組第一的壓力。
英格蘭將在32強迎戰塞內加爾或剛果民主共和國，若晉級16強，可能碰上墨西哥或厄瓜多。巴拿馬則成為本屆世界盃唯一沒有進球的球隊。
上一則