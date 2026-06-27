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世界盃27日看點／32強最後席次揭曉 6場大戰一次看

世界新聞網王若馨／即時報導
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阿根廷球星梅西在練習。(路透)
阿根廷球星梅西在練習。(路透)

今日三組六場同步收官，小組賽全部結束，也將決定32強與對戰組合。

美東5:00 PM — L組

‧巴拿馬 vs 英格蘭（新澤西）

‧克羅埃西亞 vs 迦納（費城）

英格蘭與迦納目前同積4分，英格蘭憑得失球差暫居榜首。英格蘭贏球即可鎖定L組第一；克羅埃西亞現有3分，擊敗迦納即可晉級16強；若踢平，仍有機會以最佳第三名出線；若輸球則幾乎確定出局。巴拿馬已提前遭淘汰。

美東7:30 PM — K組

‧哥倫比亞 vs 葡萄牙（邁阿密）

‧剛果民主共和國 vs 烏茲別克（亞特蘭大）

哥倫比亞已確定晉級，目前以6分暫居榜首；葡萄牙4分排名第二，同樣已確定晉級。兩隊正面交鋒將決定K組第一。

剛果民主共和國積1分，仍保有爭取最佳第三名資格，但除須擊敗烏茲別克外，還得等待其他小組結果配合。烏茲別克已提前遭淘汰。

美東10:00 PM — J組

‧約旦 vs 阿根廷（達拉斯）

‧阿爾及利亞 vs 奧地利（堪薩斯城）

阿根廷已確定以分組第一晉級，今日面對已出局的約旦。真正的焦點在另一場：奧地利與阿爾及利亞各積3分，奧地利憑得失球差暫居第二，兩隊直接對決爭奪晉級資格。奧地利只要踢平，大多數情況下即可晉級，至少也有很大機會以最佳第三名晉級；阿爾及利亞則必須贏球才有較大把握。

精華 FAQ

  • 今天共有L組、K組與J組三組六場比賽同步進行，分別決定32強名單與對戰組合，屬於小組賽最後一輪收官戰。

  • 英格蘭、哥倫比亞與阿根廷都已確定晉級，主要是爭取小組第一；克羅埃西亞、剛果民主共和國與阿爾及利亞則仍需靠最後一戰與其他組結果爭出線。

  • L組英格蘭贏球可拿第一，克羅埃西亞擊敗迦納才較有把握；K組哥倫比亞對葡萄牙決定榜首；J組則是奧地利與阿爾及利亞直接爭奪晉級席次。

世界盃

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