世界盃27日看點／32強最後席次揭曉 6場大戰一次看

阿根廷球星梅西在練習。(路透)

今日三組六場同步收官，小組賽全部結束，也將決定32強與對戰組合。

美東5:00 PM — L組

‧巴拿馬 vs 英格蘭（新澤西）

‧克羅埃西亞 vs 迦納（費城）

英格蘭與迦納目前同積4分，英格蘭憑得失球差暫居榜首。英格蘭贏球即可鎖定L組第一；克羅埃西亞現有3分，擊敗迦納即可晉級16強；若踢平，仍有機會以最佳第三名出線；若輸球則幾乎確定出局。巴拿馬已提前遭淘汰。

美東7:30 PM — K組

‧哥倫比亞 vs 葡萄牙（邁阿密）

‧剛果民主共和國 vs 烏茲別克（亞特蘭大）

哥倫比亞已確定晉級，目前以6分暫居榜首；葡萄牙4分排名第二，同樣已確定晉級。兩隊正面交鋒將決定K組第一。

剛果民主共和國積1分，仍保有爭取最佳第三名資格，但除須擊敗烏茲別克外，還得等待其他小組結果配合。烏茲別克已提前遭淘汰。

美東10:00 PM — J組

‧約旦 vs 阿根廷（達拉斯）

‧阿爾及利亞 vs 奧地利（堪薩斯城）

阿根廷已確定以分組第一晉級，今日面對已出局的約旦。真正的焦點在另一場：奧地利與阿爾及利亞各積3分，奧地利憑得失球差暫居第二，兩隊直接對決爭奪晉級資格。奧地利只要踢平，大多數情況下即可晉級，至少也有很大機會以最佳第三名晉級；阿爾及利亞則必須贏球才有較大把握。