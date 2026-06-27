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世界盃小組賽尾聲 葡萄牙迎戰哥倫比亞爭K組龍頭

中央社洛杉磯27日綜合外電報導
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葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在練習。(路透)
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在練習。(路透)

儘管世界盃小組賽階段即將落幕，已確定晉級32強淘汰賽的葡萄牙隊仍致力躍升K組積分第一，教頭馬蒂內茲強調，全隊只專注於今天稍晚與同組對手哥倫比亞隊在邁阿密的比賽。

法新社報導，葡萄牙隊在本屆世界盃前幾場賽事表現並不穩定，時而陷入苦戰，時而展現真正實力。

K組的葡萄牙隊目前積分為4，只有今天再贏球奪下3分，才能超越以6分在組內居首的南美勁旅哥倫比亞隊。

葡萄牙隊被視為本屆奪冠熱門隊伍之一，然而首戰與剛果民主共和國隊以1比1踢平，開局不利。

不過，葡萄牙隊在下場比賽重振旗鼓，以5比0痛擊烏茲別克隊，其41歲隊長、足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）更上演梅開二度。

馬蒂內茲（Roberto Martinez）表示：「我們的重點放在努力贏得眼前這場比賽，而不是思考下一個對手。若想在賽事取得好成績，你必須擊敗每位競爭者。」

他指出：「沒有任何晉級路徑或排名位置是絕對正確，重要的是踢出我們的最佳水準，而達成的唯一方法就是贏球。」

經過昨天一連串激烈賽事，目前已有28支隊伍確定晉級32強淘汰賽，僅剩4個名額待定。

此外，根據法新社，若葡萄牙隊今天擊敗哥倫比亞隊，理論上將在32強賽迎戰相對較容易應付的對手，因為K組第一名將在該輪對上其他組的第三名球隊。

精華 FAQ

  • 因為葡萄牙雖已晉級32強，但目前僅累積4分，若要超越6分居首的哥倫比亞，必須在這場對決中全取3分，才能搶下K組第一與更有利的淘汰賽位置。

  • 葡萄牙開局並不順利，首戰與剛果民主共和國踢成1比1平手，之後才在第二場找回狀態，以5比0痛擊烏茲別克，C羅更攻入兩球展現火力。

  • 依目前分組規則，K組第一在32強賽將對上其他組的第三名球隊，理論上對手較容易應付，因此葡萄牙若擊敗哥倫比亞，晉級路徑可能更有利。

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