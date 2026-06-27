世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場
阿根廷總教練斯卡洛尼昨天表示，衛冕軍已經確保小組第一，27日對約旦的最後一場小組賽梅西將不會先發。
法新社報導，斯卡洛尼（Lionel Scaloni）告訴記者：「梅西（Lionel Messi）稍後會登場，我已經確定先發陣容，但我們會在明天公布。」
阿根廷在以2比0擊敗奧地利、3比0擊敗阿爾及利亞後，已經穩居J組第一。
24日過39歲生日的隊長梅西在這屆北美洲世界盃賽事中包辦阿根廷截至目前的所有進球，成為世界盃史上進球最多球員，累計攻入18球。
阿根廷已經晉級32強，首次參賽的約旦則確定遭到淘汰，預料斯卡洛尼將大幅更換陣容。
阿根廷接下來將對上H組排名第2的球隊。該組包括西班牙、烏拉圭、維德角（Cape Verde）和沙烏地阿拉伯。
效力法國足球俱樂部的左後衛泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）表示，他覺得梅西的表現比以往更出色。
這位33歲球員說：「他的狀態跟2022年完全一模一樣，甚至可以說更好了。」
為慶祝梅西生日，阿根廷球員穿上特製T恤並且準備蛋糕。
泰基亞費高表示：「我覺得這是一件很美好的事…我們玩得非常開心，簡直嗨翻了。」
因為阿根廷已連勝奧地利與阿爾及利亞，提前確保J組第一與晉級32強，總教練斯卡洛尼因此計畫輪換陣容，讓梅西從替補席出發較為保險。 梅西不僅是阿根廷截至目前的唯一進球者，還以累計18球成為世界盃史上進球最多的球員，顯示他在本屆賽事仍是球隊最關鍵的攻擊核心。 阿根廷接下來將對上H組第二名，目前該組包含西班牙、烏拉圭、維德角與沙烏地阿拉伯，因此對手要等H組排名確定後才能正式揭曉。
精華 FAQ
因為阿根廷已連勝奧地利與阿爾及利亞，提前確保J組第一與晉級32強，總教練斯卡洛尼因此計畫輪換陣容，讓梅西從替補席出發較為保險。
梅西不僅是阿根廷截至目前的唯一進球者，還以累計18球成為世界盃史上進球最多的球員，顯示他在本屆賽事仍是球隊最關鍵的攻擊核心。
阿根廷接下來將對上H組第二名，目前該組包含西班牙、烏拉圭、維德角與沙烏地阿拉伯，因此對手要等H組排名確定後才能正式揭曉。
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