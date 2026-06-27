世界盃／阿根廷穩居J組第一 梅西小組賽最終戰將替補登場

27日阿根廷對約旦的最後一場小組賽梅西將不會先發。(路透)

阿根廷總教練斯卡洛尼昨天表示，衛冕軍已經確保小組第一，27日對約旦的最後一場小組賽梅西將不會先發。

法新社報導，斯卡洛尼（Lionel Scaloni）告訴記者：「梅西（Lionel Messi）稍後會登場，我已經確定先發陣容，但我們會在明天公布。」

阿根廷在以2比0擊敗奧地利、3比0擊敗阿爾及利亞後，已經穩居J組第一。

24日過39歲生日的隊長梅西在這屆北美洲世界盃 賽事中包辦阿根廷截至目前的所有進球，成為世界盃史上進球最多球員，累計攻入18球。

阿根廷已經晉級32強，首次參賽的約旦則確定遭到淘汰，預料斯卡洛尼將大幅更換陣容。

阿根廷接下來將對上H組排名第2的球隊。該組包括西班牙、烏拉圭、維德角（Cape Verde）和沙烏地阿拉伯。

效力法國足球俱樂部的左後衛泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）表示，他覺得梅西的表現比以往更出色。

這位33歲球員說：「他的狀態跟2022年完全一模一樣，甚至可以說更好了。」

為慶祝梅西生日，阿根廷球員穿上特製T恤並且準備蛋糕。

泰基亞費高表示：「我覺得這是一件很美好的事…我們玩得非常開心，簡直嗨翻了。」