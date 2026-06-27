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世界盃／締造最迷你國晉級紀錄 維德角門將：我們每個人都是戰士

記者劉肇育／即時報導
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首度闖進會內賽的西非島國維德角，以3戰全和、分組第二的姿態爆冷挺進32強淘汰賽，...
首度闖進會內賽的西非島國維德角，以3戰全和、分組第二的姿態爆冷挺進32強淘汰賽，打破世足賽歷史紀錄，成為有史以來晉級淘汰賽人口最少的國家。（路透）

2026年美加墨世足賽驚奇不斷，首度闖進會內賽的西非島國維德角（Cape Verde），在小組賽最終戰頂住壓力，以0：0逼平沙烏地阿拉伯。這支僅有52萬人口的「藍鯊」大軍，最終以3戰全和、分組第二的姿態爆冷挺進32強淘汰賽，打破世足賽歷史紀錄，成為有史以來晉級淘汰賽人口最少的國家。

維德角本屆宛如寫下驚奇劇本，首戰先是以0：0逼平無敵艦隊西班牙，次戰再以2：2強襲烏拉圭，最後在休士頓頂住沙國狂轟。全場力守不失的40歲傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha）賽後激動表示：「我們國家真的很小，但我們擁有大心臟，每個人都是戰士！」沃齊尼亞也成為史上40歲以上門將「零封」對手次數第2多的球員。

這座人口比美國懷俄明州還少的島國，過去從未被國際足壇點名，回顧世足賽歷史，比其更迷你的古拉索（2026年）與冰島（2018年）皆在小組賽止步，維德角不僅成為2010年斯洛伐克後首支晉級的初登場球隊，更是2002年塞內加爾後，再度有新面孔寫下小組賽不敗神話。

身披國旗的總教練布比斯塔（Bubista）驕傲地說，「每個人都有權利作夢，沒有什麼是不可能的。我們向世界證明了，小國也能為了夢想燃燒、戰鬥。」

沃齊尼亞接著表示，「也許你們很多人認為維德角球員不夠優秀。但我們來到這裡就是要證明我們擁有強大的實力，我們來這裡就是為了競爭，我們的球員能夠在頂級賽事和頂級聯賽中勝任任何位置。」

維德角的驚奇之旅尚未完結，這群寫下「小島大夢想」的黑馬，將在7月4日前往邁阿密，在32強賽硬碰衛冕軍阿根廷，繼續向世界證明他們的韌性與實力。

精華 FAQ

  • 維德角在小組賽先後逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，以3戰全和、分組第二晉級32強，成為世足史上人口最少的淘汰賽球隊。

  • 沃齊尼亞表示，維德角雖然國家很小，但全隊都擁有大心臟，每個人都是戰士。他也強調球隊不是來陪襯，而是要證明自己具備頂級競爭力。

  • 維德角在32強賽將前往邁阿密迎戰衛冕軍阿根廷，持續挑戰強權。這場比賽也被視為他們延續黑馬之旅、再創驚奇的重要考驗。

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