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世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

記者劉肇育／即時報導
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「歐洲紅魔」比利時在前兩戰意外遭到埃及與伊朗踢平後，26日遭遇紐西蘭在進攻端大爆...
「歐洲紅魔」比利時在前兩戰意外遭到埃及與伊朗踢平後，26日遭遇紐西蘭在進攻端大爆發，特羅薩德梅開二度。（美聯社）

世足賽G組最後一輪賽事，「歐洲紅魔」比利時在前兩戰意外遭到埃及與伊朗踢平後，26日遭遇紐西蘭在進攻端大爆發，不僅特羅薩德（Leandro Trossard）梅開二度，德布勞內（Kevin De Bruyne）也在第66分鐘補上本屆賽事第一顆進球，加上盧卡庫（Romelu Lukaku）在比賽尾聲替補上陣後1進球、1助攻，幫助比利時最終以5：1勝出，並且搶下G組龍頭位置晉級到32強。

隊史曾兩度挺進到世足賽4強賽的比利時，上屆在小組賽意外止步後，今年前兩戰也遭遇進攻熄火的狀況，前兩戰合計僅有1進球，還是靠著對手烏龍球拿下，導致他們以2和戰績，一度落居分組第3名。

不過今天的晉級關鍵戰面對紐西蘭，比利時總算找回「歐洲紅魔」的進攻侵略性，開賽第前12分鐘比利時就3度攻至門前，只可惜都被紐西蘭門將與紐西蘭後衛擋下，其中包括特羅薩德射門踢中側門柱後反彈未能破門，成為開賽後最接近進球的一次射門機會。

第19分鐘比利時再度兵臨城下，特羅薩德射門後球撞擊到紐西蘭後衛左手肘後彈跳越過門樑，儘管裁判一度判決「手球」將進行12碼點球，但經VAR檢視後裁判認定防守球員的手位在「自然狀況」位置，取消12碼球判決。

第27分鐘比利時開角球後撞擊到紐西蘭後衛，特羅薩德這次沒有再放過進球機會，在門前補進一腳進球，踢進兩隊在上半場的第一顆進球，上半場踢完比利時也以1：0領先。

雙方易邊再戰，第50分鐘比利時再度兵臨城下，特羅薩德第一次起腳撞到紐西蘭後衛反彈後他馬上又補上一腳，踢進個人本場比賽第2顆進球、梅開二度。第66分鐘比利時德布勞內則是在禁區外長射破門，幫助比利時取得3：0領先。

第84分鐘紐西蘭總算突破比利時防線，在角球開出被比利時防線擋下後，賈斯特 (Elijah Just) 隨即上前補射破門，踢進紐西蘭本場比賽首顆進球，也是個人本屆第3顆進球。

不過不到2分鐘，剛替補上陣1分鐘的「魔獸」盧卡庫隨即在門前接獲隊友助攻頭錘破門，傷停補時階段盧卡庫又助攻給薩勒馬克思（Alexis Saelemaekers）進球，最終比利時也以5：1順利搶下本屆賽事首勝，加上伊朗與埃及踢平，比利時也藉此登上G組龍頭，攜手埃及晉級到32強。

精華 FAQ

  • 比利時此役由特羅薩德率先開火並梅開二度，德布勞內遠射建功，盧卡庫替補登場後也有進球與助攻，整體進攻全面爆發，成為大勝關鍵。

  • 上半場比利時靠特羅薩德補射先開紀錄，下半場則由特羅薩德再下一城，德布勞內遠射擴大領先，奠定勝局，顯示進攻節奏明顯加快。

  • 比利時以5比1擊敗紐西蘭後，終於拿下本屆賽事首勝，並因伊朗與埃及踢平而躍居G組龍頭，順利攜手埃及晉級32強。

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