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世界盃／西班牙1：0勝出登分組第一 烏拉圭一勝難求連兩屆小組賽出局

記者葉姵妤／即時報導
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西班牙對烏拉圭以1：0拿下勝利，戰績2勝1和、積分7分收下分組第一。(歐新社)
西班牙對烏拉圭以1：0拿下勝利，戰績2勝1和、積分7分收下分組第一。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃H組最後一輪，西班牙憑藉巴耶納進球以一比零擊敗烏拉圭，拿下分組第一；烏拉圭因失誤與傷兵困擾，最終連兩屆小組賽出局。

世界盃足球賽小組賽H組最後一輪上演雙強之爭，「無敵艦隊」西班牙在上半場靠著烏拉圭門將失誤率先進球，最終也以1：0拿下勝利，戰績2勝1和、積分7分收下分組第一，烏拉圭則是2和1敗、積分2分，連兩屆賽事在小組賽遭到淘汰。

西班牙前兩場比賽拿下1勝1和，手握4分積分，同時仍是零失球；烏拉圭則是前兩場都以和局收場，積分2分與維德角相同。

烏拉圭想要力拚直接晉級，今天對上西班牙，上半場雙方就踢得積極，而西班牙在比賽第42分鐘率先破門，巴耶納（Alex Baena）接獲隊友的右路傳中，面對兩名防守者找到空檔起腳射門，而烏拉圭40歲守門員穆斯萊拉（Fernando Muslera）未能將球穩穩守下，西班牙取得1：0領先。

這個致命失誤讓烏拉圭的處境更陷入不利，雪上加霜的是，中場大將烏加特（Manuel Ugarte）接著還因受傷倒地被擔架抬下場，緊急讓克魯茲（Nicolás de la Cruz）換上場接替。

烏拉圭在進入下半場也更換門將，由33歲的羅切特（Sergio Rochet）上場接替看守大門，但下半場雙方都沒能成功破門，傷停補時階段，烏拉圭卡諾比歐（Agustín Canobbio）還吞下紅牌出場，之後裁判吹響比賽結束的哨聲，正式宣告烏拉圭本屆世界盃出局。

烏拉圭連續五屆、隊史第15次參加世界盃，今年在小組賽一勝難求，2和1敗積分2分，同時間進行的維德角與沙烏地阿拉伯以0：0踢平收場，維德角小組賽連3場和局拿下3分積分，搶下分組第二張晉級門票。

精華 FAQ

  • 西班牙在上半場第42分鐘由巴耶納接獲右路傳中後起腳射門，烏拉圭門將穆斯萊拉未能穩穩將球接住，造成失誤失球，讓西班牙取得一比零領先。

  • 西班牙靠這場勝利收下三分，最終以二勝一和、積分七分作收，不僅拿下H組第一，也延續整個小組賽零失球的防守表現。

  • 烏拉圭先是在前兩場只拿到兩場和局，面對西班牙又因門將失誤失分，中場烏加特受傷退場，補時還有球員被紅牌罰下，最終以兩和一敗遭淘汰。

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