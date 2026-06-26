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世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史

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世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史

記者劉肇育／即時報導
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維德角今天在小組賽最後一戰遭遇「綠色戰隼」沙烏地阿拉伯，最終再與對手戰成0：0和...
維德角今天在小組賽最後一戰遭遇「綠色戰隼」沙烏地阿拉伯，最終再與對手戰成0：0和局，靠著小組賽3戰皆踢和，拿下3積分，與西班牙攜手晉級到32強賽，繼續改寫隊史紀錄。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：人口不到60萬的維德角，首度闖進世界盃會內賽就寫下新頁。
  • 重點二：小組賽連續逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，三戰不敗。
  • 重點三：以三場和局拿下三分，維德角排名分組第二晉級32強賽。

全國人口不到60萬人的維德角，今天在世界盃足球賽寫下歷史性的一頁，在分組賽前兩戰連續爆冷踢平兩支前世界冠軍球隊西班牙與烏拉圭後，今天在小組賽最後一戰遭遇「綠色戰隼」沙烏地阿拉伯，最終再與對手戰成0：0和局，靠著小組賽3戰皆踢和，拿下3積分，與西班牙攜手晉級到32強賽，繼續改寫隊史紀錄。

位於非洲西岸大西洋的島國維德角，全國總人口數約在55萬上下，該國足球隊自1982年前起加入非洲足球協會，並曾兩度在非洲盃闖進到8強賽。

儘管過去維德角不曾在世足賽非洲區資格賽脫穎而出，不過本屆賽事他們在資格賽繳出7勝2和1敗的佳績，包括與世足賽常客喀麥隆對戰踢出1勝1敗，最終順利以分組賽第1名脫穎而出，隊史首度闖進到世足賽會內賽。

而來到世足賽賽場後，維德角更是展現強大防守能力，不僅門將沃齊尼亞（Vozinha）在首戰就靠著多次神撲救一夕爆紅，前兩戰球隊分別逼平西班牙與烏拉圭更是引發熱議，在今天與沙烏地阿拉伯之戰，維德角不僅要拚隊史首勝，只要不輸球就有機會能直接晉級到32強賽，繼續改寫歷史。

不過在分組4隊都還沒有任何球隊晉級的情況下，維德角今天與沙烏地阿拉伯也展開激戰，上半場兩隊都未能攻破對手球門，甚至都僅有一次射正。第74分鐘維德角兵臨城下，杜阿特（Laros Duarte）一度在與沙國門將阿爾奧維斯（Mohammed Al-Owais）形成一對一局面下起腳射門，但被阿爾奧維斯精彩撲救錯失得分良機。

第84分鐘維德角再度發起攻勢，不過連續3次射門機會都遭到沙國後衛擋下，最終雙方也以0：0平局收場，在同組另外一場比賽西班牙以1：0踢退烏拉圭後，維德角也確定以3積分的分組第2名晉級到32強賽，繼續改寫隊史紀錄。

精華 FAQ

  • 因為維德角人口不到60萬，卻首次打進世界盃會內賽，且在小組賽連續不敗，最終以分組第二晉級32強，完成隊史前所未有的突破。

  • 維德角先後與西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯交手，三場比賽全部踢成平手，比分都沒有失利，最後以3分拿下小組第二。

  • 關鍵在於他們防守表現極強，門將屢次神救援，加上三戰皆和累積3分；同組另一場西班牙擊敗烏拉圭後，維德角確定以第二名出線。

世界盃

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