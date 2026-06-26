我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史

美國建國250周年紀念護照曝光 川普放自己肖像

世界盃／塞內加爾5：0勝伊拉克分組之爭再卡位 南韓晉級排序落入第7位

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
塞內加爾今天以5：0大勝伊拉克。(路透)
塞內加爾今天以5：0大勝伊拉克。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

塞內加爾5比0擊敗伊拉克後，分組第三排名持續洗牌，南韓因此跌至第7位；若G、H組第三名再超前，南韓將可能提前淘汰。

世界盃足球賽小組賽最後一輪賽事邁入尾聲，不僅各分組前兩名競爭白熱化，攸關晉級與否的跨組分組第三名擇優競爭更是成為各界關注焦點，在塞內加爾今天以5：0大勝伊拉克後，再將南韓等隊的晉級排序再往下擠一個位置，只要今天G組與H組分組第3名成績再超越，南韓將確定無緣晉級。

今年世足賽在擴編為48隊的情況下也改變賽制，除了12組分組前2名隊伍將能直接晉級到32強賽外，還將擇優8支分組第3名的隊伍晉級，這也讓「分組第3」之爭，成為小組賽最後一輪最受關注的話題。

其中南韓在日前於小組賽最後一戰不敵南非後，以3積分、淨勝球「-1」落入分組第ˇ名，隨著過去幾天陸續有其他分組第3名球隊在積分或是得失球超越南韓的情況下，讓他們逐漸被擠向淘汰線外，包括4積分的瑞典、厄瓜多、波赫在前幾日都已經陸續取得32強門票。

而今天首場比賽塞內加爾在以5球大勝伊拉克後，在12支分組第三的球隊中排名上升至第5名，與4積分排名第4名的巴拉圭晉級情勢大好，至於南韓則往下掉至第7名，只要再有兩支球隊超車，就將無緣晉級。

包括目前正在進行的H組與賽事在內，共有5組尚未完成最後一輪賽事，但L組第3名克羅埃西亞在尚未進行最後一戰的情況下，成績已超越南韓，最快在今天G組與H組最後一輪賽事結束後，就能確定南韓是否會遭到淘汰。

精華 FAQ

  • 塞內加爾以5比0擊敗伊拉克後，淨勝球大幅改善，在12支分組第三球隊中上升到第5名，晉級32強的競爭態勢也因此轉趨有利。

  • 南韓在小組賽最後一戰失利後，原本就因積分與淨勝球不占優勢而下滑，隨著其他隊伍陸續超前，最新已掉到第7位。

  • 若今天G組與H組的分組第三名成績再度超過南韓，超車隊伍數將達到足以把南韓擠出前八的門檻，屆時就會確定無緣晉級。

世界盃

上一則

世界盃／上半場戴帽寫32年紀錄 法國登貝萊：我前兩場踢得更好

下一則

世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史

延伸閱讀

世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會

世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會
世界盃／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世界盃／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西
世界盃／兩度落後又扳平 摩洛哥4：2逆轉海地晉級32強

世界盃／兩度落後又扳平 摩洛哥4：2逆轉海地晉級32強
世界盃╱算明白了嗎？小組賽還沒完 已經有第3名出線了

世界盃╱算明白了嗎？小組賽還沒完 已經有第3名出線了

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢

4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢