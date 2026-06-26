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世界盃╱法贏挪威 塞內加爾大勝排名升 韓晉級告急

比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德這7款柏金包價值30萬美元

世界盃╱法國4：1贏挪威 塞內加爾大勝排名升 韓國晉級告急

世界新聞網╱即時報導
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法國球星登貝萊連進三球。（美聯社）
法國球星登貝萊連進三球。（美聯社）

美東時間5:05PM更新

法國對挪威下半場比賽結束，上半場憑藉登貝萊（Ousmane Dembélé）上演「帽子戲法」連轟三球，法國隊最終以 4 比 1 輕取挪威。

本場比賽姆巴佩（Kylian Mbappé）展現傳球神技，單場送出兩次助攻演出梅開二度；挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）則並未上場。

世界盃分組賽I組第3輪另一場比賽，塞內加爾對伊拉克，塞內加爾以5:0狂勝伊拉克。在所有分組第3名的球隊中，塞內加爾暫時排名第5，韓國隊則降至第7，蘇格蘭更是暫時跌出晉級區。

在分組第3名積分榜上，瑞典、厄瓜多爾、波赫已率先鎖定晉級資格，剩下的9支球隊將共同爭奪最後5個晉級名額。

美東時間3:49PM╱登貝萊32分鐘戴帽 法國3：1領先挪威

世界盃I組分組賽第三輪迎來重頭戲，由挪威對法國。兩隊在開賽後隨即上演激烈的進球大戰，攻勢節奏極快，上半場僅21分鐘，兩隊就已經攻進3球，法國進攻核心登貝萊（Ousmane Dembélé）梅開二度，以2：1領先挪威。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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比賽進行到第32分鐘，登貝萊依靠楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的精準助攻，在禁區再度破網，成功上演「帽子戲法」，這同時也是本屆世界盃賽事中所出現的第三個帽子戲法。

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法國隊目前暫時以3比1大幅領先。

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