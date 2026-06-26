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世界盃各組第3名爭8張32強門票 韓國晉級路危殆

中央社波士頓26日綜合外電報導
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圖為韓國男足國家隊球員14日在賽前進行訓練。(歐新社)
圖為韓國男足國家隊球員14日在賽前進行訓練。(歐新社)

2026年世界盃足球賽正火熱進行，預賽階段即將結束，12個小組第3名隊伍爭搶8張32強門票的態勢也快要底定，其中韓國晉級之路顯得岌岌可危。

英國「衛報」（The Guardian）報導，本屆世界盃總共有48隊參與會內賽，各組前兩名和成績最好的8個小組第3名能挺進32強戰。

目前確定闖入32強的有19隊，分別是阿根廷、法國、德國、墨西哥、挪威、美國、哥倫比亞、加拿大、瑞士、巴西、摩洛哥、南非、波士尼亞與赫塞哥維納、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典和澳洲。

遭到淘汰的則有8支隊伍，分別為海地、約旦、突尼西亞、土耳其、巴拿馬、卡達、捷克及古拉索。

至於要在12個小組第3名選出8支晉級隊伍，其排名規則依序為積分、淨勝球、進球數、公平競技分、國際足球總會（FIFA）排行。

在這項各組第3名排序內，瑞典、厄瓜多、波士尼亞與赫塞哥維納已經晉級，並剩下5張32強門票還沒確定。

本屆世足賽官網資料顯示，韓國已經踢完3場小組賽，成績為1勝2敗，僅獲得3分積分，最終排A組第3名。

但尚未進行第3場小組賽的其他隊伍踢完之後，部分球隊積分可能超越「太極虎」軍團，屆時韓國恐怕會被擠出各組第3名的晉級名單之外。

精華 FAQ

  • 本屆賽事共有48隊參賽，除各組前兩名外，還會從12個小組第3名中挑出成績最好的8隊晉級32強，排序依序看積分、淨勝球、進球數、公平競技分與FIFA排行。

  • 目前已確定晉級的共有19隊，包括阿根廷、法國、德國、墨西哥、挪威、美國、哥倫比亞、加拿大、瑞士、巴西、摩洛哥、南非等隊，晉級名單已逐步明朗。

  • 韓國已踢完3場小組賽，戰績是1勝2敗，只拿到3分並排A組第3名；但其他尚未賽完的第3名球隊若再拿分，可能超越韓國，使其被擠出晉級名單。

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