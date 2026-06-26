我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家夏季菜單升級 海鮮沙拉10年後回歸

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

姆巴佩頂尖對決哈蘭德 世界盃I組龍頭之爭全球矚目

中央社波士頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威球員哈蘭德（Erling Haaland）。(美聯社)
挪威球員哈蘭德（Erling Haaland）。(美聯社)

法國與挪威今天將於2026年世界盃足球賽I組第3輪賽事對決，兩隊各自擁有當今足壇最強大的新世代前鋒姆巴佩及哈蘭德，此戰也要決定I組龍頭，勢必會吸引世界各地球迷關注。

英國廣播公司（BBC）報導，法國和挪威都在本屆世界盃I組前兩輪賽事取得2勝，這主要因為姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）皆有優秀表現。

姆巴佩及哈蘭德在前兩場比賽都梅開二度，目前兩人本屆世界盃進球數皆為4顆，僅次於阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的5顆。

法國與挪威在I組都已拿下6分積分，且確定闖入32強戰，但雙方稍晚的賽事會決定誰是I組龍頭，理論上來說，小組龍頭將獲得更有利晉級路徑。

雖然姆巴佩和哈蘭德皆是各自職業球隊重要球星，但他們在國際賽的重要性尤為明顯。

從2022年8月以來，姆巴佩上場時的法國隊勝率為69.8%，但他不在時，勝率僅有50%。

姆巴佩提升了「高盧雄雞」進攻效率，這段期間有他在場的法國隊每場平均進球2.3顆，沒有他時則為1.9顆。

相較法國曾兩度奪得世界盃冠軍，挪威整體實力有限，哈蘭德對於「維京軍團」的重要性就更加不容忽視。

自2022年8月迄今，哈蘭德在陣中時的挪威隊勝率為64.5%，而沒有他時，勝率僅有33.3%。

衛報（The Guardian）報導，這兩位巨星是截然不同類型的前鋒，哈蘭德經常主宰禁區，姆巴佩則更擅長從邊路盤球突破。

儘管風格迥異，但哈蘭德2020年在德甲多特蒙德隊登場踢球以來，兩人於歐洲5大聯賽的表現幾乎不相上下。

兩位巨星在這段期間的出場次數相差無幾，進球和助攻數也旗鼓相當。

從2020年1月至2026年5月，姆巴佩繳出172顆進球、45次助攻的表現，哈蘭德則有174顆進球、40次助攻。

這場I組龍頭爭奪戰將於美東時間26日下午3時開踢，場地為波士頓吉列體育場（Gillette Stadium），世界各地球迷勢必會引頸期盼兩大球星展開巔峰對決。

法國球員姆巴佩（Kylian Mbappe）。(路透)
法國球員姆巴佩（Kylian Mbappe）。(路透)

精華 FAQ

  • 兩隊同樣前兩戰全勝、積分同為6分，已確定晉級32強，因此此役核心就是爭奪I組第一名。小組龍頭通常可取得較有利的淘汰賽路徑。

  • 兩人前兩場都各自梅開二度，目前世界盃進球數同為4球，僅次於梅西的5球，展現極高效率，也成為各自球隊連勝的重要關鍵。

  • 數據顯示，姆巴佩在場時法國勝率與進攻火力明顯提升；哈蘭德對挪威更是不可或缺，缺席時勝率大幅下滑，顯示他們對國家隊影響極深。

世界盃

上一則

世界盃／美國隊長復出卻輸球 普利西奇：把目標看向下一周

下一則

世界盃各組第3名爭8張32強門票 韓國晉級路危殆

延伸閱讀

世界盃／哈蘭德接力梅開二度 挪威擊敗塞內加爾 晉級32強

世界盃／哈蘭德接力梅開二度 挪威擊敗塞內加爾 晉級32強
世界盃／與梅西連3場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：他總是能進球

世界盃／與梅西連3場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：他總是能進球
世界盃／暴雨也擋不住 姆巴佩梅開二度 法國晉級32強

世界盃／暴雨也擋不住 姆巴佩梅開二度 法國晉級32強
世足攻略／I組法國超強 哈蘭德領挪威上演關鍵變數

世足攻略／I組法國超強 哈蘭德領挪威上演關鍵變數

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光