姆巴佩頂尖對決哈蘭德 世界盃I組龍頭之爭全球矚目

挪威球員哈蘭德（Erling Haaland）。(美聯社)

法國與挪威今天將於2026年世界盃 足球賽I組第3輪賽事對決，兩隊各自擁有當今足壇最強大的新世代前鋒姆巴佩及哈蘭德，此戰也要決定I組龍頭，勢必會吸引世界各地球迷關注。

英國廣播公司（BBC）報導，法國和挪威都在本屆世界盃I組前兩輪賽事取得2勝，這主要因為姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）皆有優秀表現。

姆巴佩及哈蘭德在前兩場比賽都梅開二度，目前兩人本屆世界盃進球數皆為4顆，僅次於阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的5顆。

法國與挪威在I組都已拿下6分積分，且確定闖入32強戰，但雙方稍晚的賽事會決定誰是I組龍頭，理論上來說，小組龍頭將獲得更有利晉級路徑。

雖然姆巴佩和哈蘭德皆是各自職業球隊重要球星，但他們在國際賽的重要性尤為明顯。

從2022年8月以來，姆巴佩上場時的法國隊勝率為69.8%，但他不在時，勝率僅有50%。

姆巴佩提升了「高盧雄雞」進攻效率，這段期間有他在場的法國隊每場平均進球2.3顆，沒有他時則為1.9顆。

相較法國曾兩度奪得世界盃冠軍，挪威整體實力有限，哈蘭德對於「維京軍團」的重要性就更加不容忽視。

自2022年8月迄今，哈蘭德在陣中時的挪威隊勝率為64.5%，而沒有他時，勝率僅有33.3%。

衛報（The Guardian）報導，這兩位巨星是截然不同類型的前鋒，哈蘭德經常主宰禁區，姆巴佩則更擅長從邊路盤球突破。

儘管風格迥異，但哈蘭德2020年在德甲多特蒙德隊登場踢球以來，兩人於歐洲5大聯賽的表現幾乎不相上下。

兩位巨星在這段期間的出場次數相差無幾，進球和助攻數也旗鼓相當。

從2020年1月至2026年5月，姆巴佩繳出172顆進球、45次助攻的表現，哈蘭德則有174顆進球、40次助攻。

這場I組龍頭爭奪戰將於美東時間26日下午3時開踢，場地為波士頓吉列體育場（Gillette Stadium），世界各地球迷勢必會引頸期盼兩大球星展開巔峰對決。

法國球員姆巴佩（Kylian Mbappe）。(路透)