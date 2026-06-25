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世界盃／日本暌違24年小組賽不敗 本田圭佑盼藍武士對巴西扮巨人殺手

記者劉肇育／即時報導
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「藍武士」日本今年世足賽小組賽表現亮眼，除了首戰與荷蘭踢平外，第二場比賽面對突尼...
「藍武士」日本今年世足賽小組賽表現亮眼，除了首戰與荷蘭踢平外，第二場比賽面對突尼西亞更是單場踢進4球，加上今天面對瑞典也有一球進帳，小組賽三戰合計踢進7球已經改寫隊史單屆進球紀錄。(新華社)

日本今天在世界盃足球賽小組賽最後一戰以1：1與瑞典握手言和，以1勝2和作收並晉級到32強賽，這也是日本繼2002年後再度在世足賽小組賽保持不敗晉級，門將鈴木彩艷賽後也表示，希望能夠帶著這股不敗氣勢迎戰接下來的對手巴西。

「藍武士」日本今年世足賽小組賽表現亮眼，除了首戰與荷蘭踢平外，第二場比賽面對突尼西亞更是單場踢進4球，加上今天面對瑞典也有一球進帳，小組賽三戰合計踢進7球已經改寫隊史單屆進球紀錄。

儘管最終與瑞典以平局收場，但日本門將鈴木彩艷仍是給予球隊表現讚賞，「下半場我們一度領先，儘管遭到扳平後氣勢轉向對手，但我們還是做到最重要的事，那就是失最少的分數以及沒有輸球，拿下這關鍵的1積分。能帶著不敗的氣勢迎戰巴西，這對我們來說是一件好事。接下來就是一場定生死的賽事，我們要做好準備，以最好狀態迎戰。」

至於今天進球的前田大然也說：「對戰巴西肯定會是一場艱難的比賽，但我們只要能踢出一直堅持的風格，我認為就有機會贏下比賽。接下來我們就是好好恢復，做好準備。」

日本與巴西的32強淘汰賽將在29日舉行，今天負責賽事轉播的日本名宿本田圭佑則表示，「在我看來這一場極其艱難的硬仗，但愈是面對這樣的難關，我們愈要咬牙苦撐。下一場比賽就看我們能否再度扮演『巨人殺手』，展現日本足球的韌性與實力。」

精華 FAQ

  • 日本最後一戰與瑞典踢成1比1，三戰累積1勝2和，成功以不敗戰績晉級32強。這也是日本自2002年後，再度在世界盃小組賽保持不敗過關。

  • 日本在小組賽三場比賽共攻進7球，超越過往紀錄，改寫隊史單屆世界盃進球最多的成績。這顯示球隊在進攻端表現明顯提升。

  • 鈴木彩艷希望延續不敗氣勢迎戰巴西，認為關鍵是做好準備、保持最佳狀態；本田圭佑則稱這是艱難硬仗，盼日本咬牙苦撐，再度展現巨人殺手本色。

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