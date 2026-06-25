世界盃／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

荷蘭以3：1勝出突尼西亞，小組賽戰績2勝1和、積分7分取得分組第一。(美聯社)

世界盃 足球賽小組賽F組最後一輪，不敗的荷蘭今天對上2連敗的突尼西亞，開賽前7分鐘就取得2：0領先，下半場雙方則是各進1球，終場荷蘭以3：1勝出，小組賽戰績2勝1和、積分7分取得分組第一，32強淘汰賽將對上摩洛哥。

荷蘭前兩戰分別以2：2與日本踢平、5：1勝瑞典，拿下1勝1和、積分4分與日本相同，而今天踢回第2勝，同時日本與瑞典以1：1戰成平手，荷蘭確定拿下F組第一晉級，日本取得分組第2，也把瑞典帶進淘汰賽；突尼西亞3連敗遭淘汰。

今天荷蘭與突尼西亞之戰，比賽才開踢3分鐘，突尼西亞隊長斯基里（Ellyes Skhiri）因解圍失誤在門前擺烏龍，讓荷蘭先取得1：0領先，是本屆世界盃第12顆烏龍球，也是世界盃歷史上第二快的烏龍球。

5分鐘後荷蘭獲得自由球的機會，在第7分鐘由布羅比（Brian Brobbey）成功破門，是他本屆世界盃的第3顆進球，替荷蘭早早拉開2：0領先。

下半場突尼西亞在第54分鐘由馬斯圖里（Hazem Mastouri）追回1球，但荷蘭隨後利用角球機會，范戴克（Virgil van Dijk）頭鎚再下一城，荷蘭最終就以3：1鎖定勝利。