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世界盃／日本率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

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世界盃／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

記者劉肇育／即時報導
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瑞典與日本以1：1握手言和，雙雙晉級到32強賽。(路透)
瑞典與日本以1：1握手言和，雙雙晉級到32強賽。(路透)

世界盃足球賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

今年世足賽F組展開亂鬥，除了突尼西亞苦吞2連敗後提前確定無緣晉級外，包括荷蘭、日本、瑞典都各拿下1勝，荷蘭與日本另外有1和，以積分4分暫時領先瑞典的3分，這也讓今天的小組賽最後一戰將攸關晉級資格與分組排名。

其中日本與瑞典之戰，日本在只要求和就能確定以小組前2名晉級的情況下，今天上半場兩隊也展開激烈的拉鋸戰，但卻也都無法攻破對手球門，上半場踢完兩隊也戰成0：0平手。

不過下半場第56分鐘，日本率先發動攻勢，堂安律在禁區外將球直塞中路，前田大然跟進後隨即低射破門，幫助日本先馳得球，且日本今年前3場比賽就攻入7球，已刷新隊史單屆最多進球紀錄。

但第62分鐘瑞典也吹起反攻號角，埃蘭加右路接球後在禁區外無人防守的情況下大腳射門，精準命中球門死角，幫助瑞典追平比數，第65分鐘瑞典伊薩克（Alexander Isak）趁著日本後防出現漏洞完成一次威脅性十足的射門，但被日本門將鈴木彩艷精彩撲救。

儘管傷停補時階段瑞典又兩度兵臨城下，但卻始終欠缺臨門一腳，最終雙方也以1：1握手言和，在分組另外一場比賽荷蘭以3：1擊敗突尼西亞的情況下，E組排名也確定為荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞，其中小組第2名晉級的日本將在32強賽對上巴西，瑞典也將能靠著分組第3名擇優晉級。

精華 FAQ

  • 日本在F組關鍵戰與瑞典鏖戰90分鐘，先由前田大然破門領先，之後被埃蘭加追平，最終兩隊以1比1戰成平手，各取1分。

  • 日本在這場比賽拿到1分後，積分累積到5分，足以壓過同組對手瑞典，並在荷蘭擊敗突尼西亞後，確定以F組第二名晉級32強。

  • 由於日本以F組第二名晉級，依賽程安排將在32強賽迎戰C組第一名巴西，也就是外界熟知的森巴軍團，對日本將是重大考驗。

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