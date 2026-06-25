世界盃E組／厄瓜多2：1逆襲德國 積分4分驚險出線
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美東時間 6:10PM更新
E組比賽結束，厄瓜多以2比1戰勝德國，收下本屆世界盃首勝。
另一場象牙海岸憑藉佩佩再踢進一球，以2比0贏得古拉索。
在已經確定積分的小組第三名當中，南韓3分、淨勝球負1；蘇格蘭3分、淨勝球負3；I組第三名最高僅3分；波赫4分、淨勝球負1。厄瓜多積分達到4分、淨勝球為0，成功鎖定晉級資格。
美東時間 5:17PM更新
2026世界盃小組賽E組第3輪25日在新州球場開踢，由厄瓜多對上德國。
已經晉級的德國隊面對厄瓜多，開賽僅2分鐘，薩內（Leroy Sané）閃電破門，裁判認定進球有效，德國隊以1比0領先。
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2ND MINUTE GOAL FOR GERMANY AT NY/NJ STADIUM 🇩🇪— FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026
Leroy Sané gets his team off to a flying start vs Ecuador pic.twitter.com/V9Furz7lJ2
比賽第9分鐘，恩梅查在後場遭到斷球，安古洛（Nilson Angulo）於禁區弧頂兜射破門，厄瓜多以1比1扳平德國。
世界盃小組賽E組另一場，由古拉索對陣象牙海岸。上半場比賽結束，象牙海岸憑藉佩佩（Nicolas Pepe）的進球，以1比0取得領先。
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IVORY COAST FINDS THE OPENER 🇨🇮— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 25, 2026
Nicolas Pépé slots this one home early on! pic.twitter.com/brRp8s3EN2
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