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世界盃E組／厄瓜多2：1逆襲德國 積分4分驚險出線

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世界盃E組／厄瓜多2：1逆襲德國 積分4分驚險出線

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厄瓜多爾球員Gonzalo Plata(19)與Moises Caicedo慶祝...
厄瓜多爾球員Gonzalo Plata(19)與Moises Caicedo慶祝打入球隊第二粒進球。(路透)

美東時間 6:10PM更新

E組比賽結束，厄瓜多以2比1戰勝德國，收下本屆世界盃首勝。

另一場象牙海岸憑藉佩佩再踢進一球，以2比0贏得古拉索。

在已經確定積分的小組第三名當中，南韓3分、淨勝球負1；蘇格蘭3分、淨勝球負3；I組第三名最高僅3分；波赫4分、淨勝球負1。厄瓜多積分達到4分、淨勝球為0，成功鎖定晉級資格。

美東時間 5:17PM更新

2026世界盃小組賽E組第3輪25日在新州球場開踢，由厄瓜多對上德國。

已經晉級的德國隊面對厄瓜多，開賽僅2分鐘，薩內（Leroy Sané）閃電破門，裁判認定進球有效，德國隊以1比0領先。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

比賽第9分鐘，恩梅查在後場遭到斷球，安古洛（Nilson Angulo）於禁區弧頂兜射破門，厄瓜多以1比1扳平德國。

世界盃小組賽E組另一場，由古拉索對陣象牙海岸。上半場比賽結束，象牙海岸憑藉佩佩（Nicolas Pepe）的進球，以1比0取得領先。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

德國選手薩內（Leroy Sané，右）踢入首球。(路透)
德國選手薩內（Leroy Sané，右）踢入首球。(路透)

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