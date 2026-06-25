世界盃╱古拉索主教練：我們能給任何對手製造麻煩
古拉索隊（Curaçao）將在25日迎戰美加墨世界盃E組的最後一個對手象牙海岸（Ivory Coast）。古拉索隊主教練艾德沃卡特（Dick Advocaat）24日表示，球隊在戰平厄瓜多（Ecuador）後信心大增，有能力給任何對手製造麻煩。
小組賽第二輪，古拉索隊0:0和厄瓜多隊握手言和，收穫隊史首個世界盃積分。雖然古拉索隊目前積1分在小組中墊底，但他們若能戰勝象牙海岸隊，仍有機會晉級。
艾德沃卡特在賽前新聞發佈會上說：「我認為與厄瓜多隊的平局是正確的結果，儘管他們有更多機會。我們在比賽中展現了能力，我們不僅能防守，還能找到合適的進攻時機，這證明我們有能力給任何對手製造麻煩。明天我們也會這樣做。」
「我們（在小組）要和三支強隊交鋒，能和這樣的對手比賽是非常棒的事。」 他說，古拉索球員目前狀態良好，精力充沛，正是「明天晚上需要的狀態」。
這場比賽對象牙海岸隊同樣至關重要，將決定他們能否隊史首次晉級世界盃淘汰賽。象牙海岸隊前兩輪1勝1負積3分暫列小組第二。
象牙海岸隊主教練法埃（Emerse Faé）表示：「球員們知道，他們距離創造歷史已經非常近了……如果我們能順利晉級，那將是莫大的榮耀。但我認為我們的目標遠不止於此」。
艾德沃卡特認為平局是合理結果，雖然對手機會更多，但古拉索展現了防守與把握進攻時機的能力，證明他們有實力讓任何對手感到棘手。 古拉索目前只拿到一分、排名小組墊底，但若能在最後一戰擊敗象牙海岸，仍可能依靠戰績變化保住晉級機會，讓出線希望延續下去。 法埃表示球員知道自己已非常接近創造歷史，若能順利晉級將是莫大榮耀，但他也強調球隊目標不只於此，希望走得更遠。
精華 FAQ
艾德沃卡特認為平局是合理結果，雖然對手機會更多，但古拉索展現了防守與把握進攻時機的能力，證明他們有實力讓任何對手感到棘手。
古拉索目前只拿到一分、排名小組墊底，但若能在最後一戰擊敗象牙海岸，仍可能依靠戰績變化保住晉級機會，讓出線希望延續下去。
法埃表示球員知道自己已非常接近創造歷史，若能順利晉級將是莫大榮耀，但他也強調球隊目標不只於此，希望走得更遠。
上一則