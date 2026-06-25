世界盃╱力求勝利 日本主教練：全隊渴望以小組頭名晉級

日本隊主教練森保一。（美聯社）

日本隊將於25日迎來與瑞典隊的美加墨世界盃 F組末輪比賽。日本隊主教練森保一（Hajime Moriyasu）24日表示，球隊十分渴望以小組頭名晉級，將力求勝利。

目前，荷蘭、日本隊同積4分，分列小組前兩名。最後一役日本隊戰平瑞典隊即可確保進入小組前二出線，荷蘭隊將對陣已提前出局的突尼西亞隊（Tunisia）。

「關於積分，存在各種各樣的數學可能性，但是球隊最核心的想法始終是——每場比賽都必須力求勝利。」森保一說，「如果非要說我現在有什麼顧慮，那就是我們極度渴望以第一名出線，我擔心大家為了追求大量進球而盲目進攻，破壞團隊的整體攻守平衡，或者因為過於頻繁或不當的換人導致原本運轉良好的體系變得破碎。」

過去兩屆世界盃，日本隊都止步16強，這一次他們希望走得更遠。「我認為目前球隊的競技狀態和心理狀態都非常好，能進入淘汰賽的話，無論遇到哪支強隊，只要我們發揮出應有水準，就能和他們平分秋色，甚至有信心戰勝任何對手。」森保一說。

日本隊球員板倉滉（Ko Itakura）的話更加直白：「我們的目標不只是小組出線，而是爭取最終奪冠。這一點從備戰階段開始就已經非常明確。」

瑞典隊前兩場比賽大起大落，先是5:1大勝突尼西亞隊，接著1:5不敵荷蘭隊。主帥波特（Graham Potter）表示，對陣日本隊的首發陣容會有變化，隊伍會在一些細節上做出調整，吸取上一場的經驗和教訓。

「I 對日本隊印象非常深刻，我認為他們最大的優勢在於整體性，無論進攻還是防守端，都很默契。」波特說，「下一場我們必須在防守端表現得更強硬，同時充分發揮自己的進攻能力，去撕開對手的防線。」